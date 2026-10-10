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Benzineprijs bereikt record en is nu even hoog als diesel

De benzineprijs in Nederland bereikte zaterdag een nieuw record en is nu even hoog als die van diesel, volgt uit cijfers van consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers. De adviesprijs voor Euro95 ging omhoog, van 2,728 euro vrijdag, tot 2,732 euro zaterdag. De hoogste adviesprijs tot nu toe dateert van eind september en bedroeg 2,730 euro per liter.

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De adviesprijs voor diesel bleef zaterdag onveranderd op 2,732 euro per liter. Door de aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten zijn de brandstofprijzen de afgelopen dagen gestaag gestegen.

UnitedConsumers houdt dagelijks de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen bij en berekent daarvan een gemiddelde. De adviesprijzen worden doorgaans bij duurdere pompen, bijvoorbeeld langs de snelweg, gerekend. Elders is brandstof vaak goedkoper.

Deal tussen VS en Rusland

Door de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten liepen de olieprijzen vrijdag weer iets verder op. Komende week zou de wereldwijde dieselmarkt in beweging kunnen komen door een aangekondigde deal tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin over de levering van grote hoeveelheden Russische diesel. Volgens Trump gaat Rusland per direct 300.000 ton diesel leveren aan de Verenigde Staten en de wereldwijde markt. In november komt dan nog eens 500.000 ton Russische diesel op de markt en gelijk daarna nog eens 1 miljoen ton.

„Dit zou de prijzen kunnen dempen. Maar of we daar in Nederland iets van gaan merken aan de pomp, is nog te vroeg om te zeggen”, zegt Derk Foolen, brandstofexpert bij UnitedConsumers. „Er zijn zoveel zaken die momenteel spelen waarvan je denkt: de prijs zou naar beneden kunnen gaan, maar dan gebeurt het toch niet”, vervolgt hij.

Weinig effect

Erik de Vries van branchevereniging voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE denkt niet dat de deal veel effect gaat hebben. „Het gaat om 300 miljoen liter, op de wereldmarkt is dat een relatief beperkte hoeveelheid. Hooguit gaat de speculatie tijdelijk iets doen. Het zou misschien een paar centen kunnen schelen”, schat hij in. Volgens hem blijven de onderliggende factoren een rol spelen: de verstoorde productiecapaciteit van diesel. Raffinaderijen in het Midden-Oosten zijn zwaar beschadigd, waardoor het mogelijk nog maanden duurt voordat de productiecapaciteit is hersteld.

Hij verwacht dat Nederlanders voorlopig de grens over blijven gaan om goedkoper te tanken. „Als we daar iets aan willen doen, moeten de accijnzen omlaag”, besluit de NOVE-directeur.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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