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Benzine kan zaterdag duurder zijn dan ooit

De benzineprijs in Nederland is nog maar 0,2 eurocent verwijderd van zijn recordniveau. Als de toenames van de laatste dagen doorzetten, zou benzine zaterdag duurder dan ooit kunnen zijn, volgt uit cijfers van consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers.

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Door de aanhoudende verstoring door de oorlog in het Midden-Oosten is de adviesprijs voor Euro95 vrijdag met 1,4 cent omhooggegaan naar 2,728 euro per liter. Donderdag ging de prijs ook al met meer dan een cent omhoog. De hoogste adviesprijs tot nu toe dateert van eind september en bedraagt 2,730 euro per liter.

Diesel werd vrijdag 0,7 cent duurder op 2,732 euro per liter. Hier ligt het record nog wat verder weg. De hoogste adviesprijs voor diesel was 2,824 euro per liter op 19 september.

VS en Iran

UnitedConsumers houdt dagelijks de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen bij en berekent daarvan een gemiddelde. De adviesprijzen worden doorgaans bij duurdere pompen, bijvoorbeeld langs de snelweg, gerekend. Elders is brandstof vaak goedkoper.

Wat de prijzen aan de pomp de komende dagen doen, is nu nog lastig te voorspellen. De olieprijzen gingen vrijdagochtend weer wat omlaag, nadat de Amerikaanse president Donald Trump verklaarde dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in november.

Een daling van de olieprijzen vertaalt zich echter niet altijd direct in lagere prijzen aan de pomp. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) wees er onlangs nog op dat de brandstofprijzen onder meer worden gestuwd door de forse marges die oliebedrijven rekenen bij de raffinage. Transport van olie via olietankers is de laatste tijd ook heel duur geworden. Sowieso bestaat in Nederland een groot deel van de prijs aan de pomp uit belastingen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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