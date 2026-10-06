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ANWB slaat alarm om 2 autostoeltjes na crashtest: bij één ging de gordelsluiting open

Ouders met een Axkid Minikid Core of Britax Römer Baby-Safe Pro moeten extra opletten. De ANWB ontdekte bij botsproeven ernstige veiligheidsproblemen en waarschuwt daarom nu al, nog voordat eind oktober de volledige autostoelentest verschijnt.

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Op beelden is te zien dat de kinderzitjes geen goede bescherming bieden, mocht zich een autocrash voordoen.

Gordelsluiting Britax Römer Baby-Safe Pro gaat open bij botsproef

Er werd een frontale botsproef gedaan met de Britax Römer Baby-Safe Pro. De gordelsluiting van het zitje ging daarentegen open. „Dat gebeurde toen het stoeltje achterwaarts gericht, in de ligstand en op de Vario Base 5Z was bevestigd. Het kind wordt dan niet meer door het harnas tegengehouden. Hierdoor neemt het risico op ernstig letsel sterk toe.”

Volgens de ANWB deed dit probleem zich niet voor wanneer het stoeltje in rechte stand op de Vario Base 5Z zat. „Ook bij bevestiging met de autogordel, dus zonder Isofixbase, trad het gebrek niet op. Let er bij gordelbevestiging op dat de gordel correct door de geleiders loopt en stevig is aangetrokken.” Dit specifieke stoeltje kan dus nog wel worden gebruikt, op de voorwaarde dat ‘ie niet in de ligstand en op de Vario Base 5Z wordt bevestigd.

ANWB: gebruik Axkid Minikid Core niet meer vanwege veiligheidsrisico

De ANWB raadt aan om de Axkid Minikid Core helemaal niet meer te gebruiken. Dit kinderzitje schoof tijdens de botsproef de steunpoot in. „Daardoor verloor het stoeltje een belangrijk steunpunt op de vloer en konden het stoeltje en de dummy te veel bewegen. In de ligstand kwam bovendien de sluiting van het harnas los van de stoel.”

Fabrikant Axkid heeft de verkoop van het zitje gestopt en is een vrijwillige terugroepactie begonnen. Eigenaren kunnen het stoeltje kosteloos laten vervangen door een Axkid Minikid 4 Pro.

Waarom de botsproef van de ANWB zwaarder is dan de wettelijke test

De frontale botsproef van de ANWB-autostoelentest is volgens de organisatie zwaarder dan de wettelijk verplichte toelatingstest. „Hierdoor worden autostoeltjes blootgesteld aan hogere, maar realistische krachten. Deze strengere consumententest helpt om veiligheidsproblemen aan het licht te brengen die bij de wettelijke test niet altijd zichtbaar worden.”

Vorig jaar ging het ook al mis bij twee kinderzitjes. Alle resultaten van de autozitjestest moeten nog bekend worden. De ANWB zegt dat te doen aan het einde van deze maand.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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