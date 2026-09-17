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Rijinstructeur waarschuwt voor bekende 10-voor-2-houding: ‘Kan zware verwondingen veroorzaken’

Wie tientallen jaren geleden rijles kreeg, leerde vaak de handen op 10 en 2 uur te zetten. Dat advies is door de komst van stuurairbags achterhaald: experts adviseren een andere positie om de kans op letsel bij een botsing te verkleinen.

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Sinds zo’n tien jaar wordt deze methode juist afgekeurd.

Waarom de 10-voor-2-houding door de stuurairbag riskant kan zijn

De reden dat het advies achterhaald blijkt te zijn, heeft alles te maken met de opkomst van de stuurairbag. „De airbag is een systeem dat is ontworpen om de fysieke schade bij een zwaar ongeval te beperken. Concreet gaat het om een grote zak die zich met enorme snelheid vanuit je stuur opblaast. Zo beschermt die je hoofd tegen een zware klap”, zo legt Jense Hooghiemstra, instructeur bij het Belgische Slipway, uit aan het AD.

„Het probleem is dat die airbag bij een botsing schuin uit je stuur ontploft. Als je je handen dan boven aan het stuur hebt geplaatst, kan dat ervoor zorgen dat je handen of armen naar achteren worden gekatapulteerd. Dat kan tot zware verwondingen leiden.”

Zo houd je volgens experts je stuur vast: handen op 9 en 3 uur

Ook de Amerikaanse verkeersinstantie NHTSA raadt de tien voor twee-houding af. „Door een onjuiste plaatsing van de handen kunnen ernstige letsels optreden.” Het gaat hierbij om ernstige verwondingen, zoals vingers die geamputeerd moeten worden of stukken huid die worden afgescheurd, maar ook om bijvoorbeeld gekneusde ledematen. Ook kan je hand door de explosie tegen je hoofd schieten, wat weer kan leiden tot zware hersenschuddingen of gebroken neusbeentjes.

Maar hoe kun je je stuur dan wel het beste vasthouden? Specialisten wereldwijd adviseren om je handen juist om kwart voor drie op je stuur te plaatsen. Op deze manier is de kans op fysiek letsel door de airbag het kleinst.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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