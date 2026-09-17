Redactie
Redactie Verkeer vandaag
Leestijd: 1 minuut

Meer files naar Maasvlakte door dichte rijstroken Suurhoffbrug

ROTTERDAM - Verkeer rijdt over de vluchtstrook van de Suurhoffbrug. Op de brug richting de Maasvlakte zijn scheuren geconstateerd, waarop er twee rijstroken zijn afgesloten. Bedrijven in de haven van Rotterdam verwachten flinke hinder van de beperkingen. ROBIN UTRECHT / ANP
ANP / ANP / Robin Utrecht

De afgesloten rijstroken op de A15 richting Maasvlakte zorgden donderdagochtend al vroeg voor extra files, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Op het hoogtepunt, rond 07.00 uur, stond er 12 kilometer file met iets meer dan een uur vertraging. Ook begonnen de files rond 06.30 uur en dat is volgens de woordvoerder vrij vroeg voor deze locatie.

Woensdag werd bekend dat er scheuren zijn geconstateerd in de westelijke Suurhoffbrug, waar de snelweg richting de Maasvlakte overheen loopt. Vanwege de veiligheid zijn de rijstroken afgesloten en rijdt het verkeer nu over de vluchtstrook.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties