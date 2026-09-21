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Raad van State kritisch op hogere verkeersboetes: tarieven stegen sinds 1994 al met 220 procent

Verkeersboetes zijn sinds 1994 fors duurder geworden en dreigen in 2027 opnieuw te stijgen. De Raad van State plaatst daar vraagtekens bij: het kabinet legt volgens het adviesorgaan onvoldoende uit waarom nóg een verhoging noodzakelijk en proportioneel is.

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Het gaat om een advies; het is dus niet zeker dat het kabinet daar iets mee gaat doen. Als de plannen van het kabinet alsnog doorgaan, betaal je volgend jaar voor bijvoorbeeld door rood rijden geen 320 euro, maar 330.

Verkeersboetes stegen sinds 1994 veel harder dan strafrechtelijke boetes

De Raad van State is kritisch op het verhogen van de verkeersboetes, omdat deze in de afgelopen decennia al flink zijn gestegen. Zo zijn verkeersboetes, ook bekend als lichtere administratieve boetes, 220 procent duurder geworden sinds 1994. De geldstraffen voor zware vergrijpen zijn daarentegen veel minder hard gestegen. Waarom dat verschil niet wordt rechtgetrokken, wordt volgens de Raad van State niet voldoende onderbouwd.

„De regering heeft in 2025 erkend dat de twee boetestelsels niet meer in balans zijn met elkaar. Doordat de administratieve boetes met dit voorstel opnieuw worden geïndexeerd, wordt het verschil tussen deze twee boetestelsels in stand gehouden. De regering licht niet toe waarom zij de voorgestelde verhoging tegen deze achtergrond noodzakelijk, evenredig en proportioneel vindt.”

Raad van State: hogere boetes moeten bijdragen aan verkeersveiligheid

Het verhogen van verkeersboetes gebeurt jaarlijks op basis van de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens de regering is deze indexering noodzakelijk om daarmee de gevolgen van de inflatie te corrigeren. De verkeersboetes lopen daarentegen zijn doel voorbij, zegt de raad.

„Het doel van deze boetes is het sanctioneren van strafwaardig gedrag en het vergroten van de verkeersveiligheid. Het verhogen van de tarieven van verkeersboetes dient dan ook in relatie te staan tot dat doel.”

Al langer kritiek op de hoogte van Nederlandse verkeersboetes

Op de hoge verkeersboetes in ons land klinkt al langer kritiek van verschillende organisaties en personen. Zo oordeelden rechters eerder al dat verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) oordeelde eerder ook al dat het verhogen van boetes moet worden teruggedraaid. Ook de verhogingen wanneer iemand niet op tijd betaalt zouden volgens hen ‘disproportioneel’ zijn.

Daar wijst de Raad van State nu ook weer op. Zij vinden het verminderen van de disbalans een ‘voor de hand liggende’ stap.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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