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DNB: Nederlanders tanken massaal over de grens en rekenen daar 1,5 miljard euro af

Nederlandse automobilisten wijken steeds vaker uit naar Duitse en Belgische pompen. Volgens DNB steeg het aantal betalingen in de eerste helft van 2026 met 20 procent en werd 1,5 miljard euro afgerekend, mede door het prijsverschil met Nederland.

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Vooral pomphouders in de grensregio’s merken de gevolgen van de hogere accijns en btw op brandstoffen in Nederland. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de ontwikkeling nu met concrete cijfers in beeld gebracht.

In Nederland daalde het aantal tankbeurten met 3 procent naar 187 miljoen. Toch steeg het totaalbedrag met 4 procent naar 6,6 miljard euro, mede door hogere brandstofprijzen.

Nederlanders doen 25 miljoen betalingen bij Duitse en Belgische tankstations

De prijzen voor benzine en diesel stegen na het begin van de Iranoorlog tot recordniveaus. Tegelijkertijd waren de prijzen per liter in de buurlanden gemiddeld soms tientallen centen lager dan in Nederland. Daardoor loonde het ook steeds meer om de grens over te steken om goedkoper te tanken.

Het gevolg van die dure prijzen voor benzine: het totale aantal kaartbetalingen van Nederlanders bij tankstations in Duitsland en België liep op tot 25 miljoen. Het afgerekende bedrag kwam uit op 1,5 miljard euro.

Nederlanders tanken voor 593,6 miljoen euro in België, Duitsland trekt 872,4 miljoen

Vooral in België was de stijging opvallend groot. Nederlandse automobilisten betaalden daar 11,3 miljoen keer met hun pinpas, een derde meer dan een jaar eerder. In totaal gaven zij bij Belgische tankstations 593,6 miljoen euro uit. In Duitsland nam het aantal Nederlandse betalingen met 11 procent toe tot 14,2 miljoen, goed voor een totaalbedrag van 872,4 miljoen euro.

Ook voor boodschappen steken Nederlanders steeds vaker de grens over. DNB ziet dat het aantal Nederlandse kaartbetalingen bij Duitse supermarkten de afgelopen vier jaar flink is toegenomen. In de eerste helft van dit jaar werd daar 14,2 miljoen keer afgerekend, ruim twee keer zoveel als in dezelfde periode van 2022.

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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