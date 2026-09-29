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1,45 miljoen auto’s moeten nog naar de APK: in november dreigt de grootste drukte van dit jaar

Moet jouw auto dit najaar naar de APK, dan ben je bepaald niet de enige. Uit een analyse van RDW-data blijkt dat vóór 2027 bijna 1,45 miljoen APK’s verlopen, met een opvallende piek van 529.686 auto’s in november.

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De drukte concentreert zich vooral rond de laatste dagen van de maand. Op 31 oktober verloopt de APK van 34.990 auto’s, op 30 november zijn dat er 35.359 en op oudejaarsdag nog eens 19.261.

Je mag 2 maanden eerder naar de APK zonder geldigheid te verliezen

Wachten tot vlak voor de deadline is niet nodig. Automobilisten mogen hun auto tot twee maanden voor de vervaldatum laten keuren, zonder dat de oorspronkelijke datum verloren gaat. Moet je auto bijvoorbeeld uiterlijk 30 november gekeurd zijn, dan kun je vanaf 30 september al terecht. De nieuwe APK-vervaldatum wordt dan berekend vanaf de oude datum.

„Het grootste misverstand is dat vroeg keuren geldigheid kost. Dat is niet zo: de nieuwe datum telt gewoon door vanaf de oude”, zegt Okan Piynirci van AutoZoWeg.nl. Volgens hem kunnen automobilisten die in november aan de beurt zijn daarom beter tijdig een afspraak maken.

Auto’s zonder geldige APK Meer dan 2500 personenauto’s in Nederland zijn nog altijd WA-verzekerd, terwijl bij hun laatste APK-contact een probleem met de remmen of stuurinrichting werd vastgesteld. De auto’s werden daarna niet meer goedgekeurd. Ruim 600 voertuigen zitten inmiddels al langer dan een jaar zonder geldige APK.

Ruim 218.000 verzekerde auto’s hebben nu al een verlopen APK

Een flinke groep automobilisten is ondertussen al over de APK-datum heen. Volgens de analyse zijn er 218.405 verzekerde personenauto’s met een verlopen APK. Bij 48.287 auto’s is de keuring minder dan dertig dagen verlopen. Nog eens 87.750 auto’s zitten tussen een maand en een jaar over de vervaldatum. Van 82.368 auto’s is de APK zelfs al langer dan een jaar verlopen.

Met zo’n auto de weg op gaan, kan een boete van 190 euro opleveren. De auto thuis laten staan is niet altijd voldoende. Wie een voertuig niet laat keuren en ook niet schorst, kan na twee maanden via de registercontrole van de RDW automatisch een boete krijgen.

In 2027 wacht een nog grotere APK-piek: ruim 718.000 auto’s in één maand

Na de winter wordt het nog een stuk drukker. In maart 2027 bereiken volgens de analyse 715.381 personenauto’s hun APK-vervaldatum. Juni doet daar met 718.315 auto’s nog een schepje bovenop. Ter vergelijking: in oktober van dit jaar gaat het om 407.895 auto’s.

Vooral voor mensen met een oudere auto kan het daarom lonen om niet tot het laatste moment te wachten. Als voor een nieuwe APK eerst kostbare reparaties nodig zijn, is er zo meer tijd om te bepalen of repareren nog de moeite waard is.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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