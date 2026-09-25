Deze drie auto’s falen het vaakst bij hun eerste keuring: één populair merk scoort opvallend slecht
In Duitsland kennen ze een soortgelijke APK als in Nederland, maar dan iets strenger. Uit gegevens van de Duitse TÜV blijkt dat sommige auto’s opvallend vaak niet zonder problemen door hun eerste keuring komen.
In Duitsland vindt die eerste keuring na drie jaar plaats. In Nederland hoeven nieuwe benzine- en elektrische auto’s pas na vier jaar voor het eerst naar de APK. Diesels worden hier, net als in Duitsland, na drie jaar voor het eerst gekeurd.
Drie auto’s die vaak worden afgekeurd bij de eerste keuring
Je zou denken dat iedere jonge auto die keuring probleemloos doorstaat. Toch hangt het resultaat ook af van het gebruik en onderhoud. Versleten of kapotte banden, remmen en verlichting kunnen immers al voor afkeur zorgen.
Tesla Model Y en 3
Desondanks is een percentage van 17,3 procent ernstige gebreken bij twee tot drie jaar oude Tesla Model Y’s gigantisch hoog. Gemiddeld vertoont 6,5 procent van de auto’s in deze leeftijdscategorie zulke gebreken. Bij de Model Y gaat het volgens de TÜV vooral om problemen met de remmen, wielophanging en verlichting.
Maar dit is niet de enige Tesla die opvallend slecht scoort. Ook de Model 3 presteert met een gebrekenpercentage van 13,1 procent ondermaats. Net als bij de Model Y gaat het vaak om problemen met de ophanging en verlichting. Daarbij moet wel worden aangetekend dat beide Tesla’s bij de keuring gemiddeld al meer dan 50.000 kilometer achter de rug hebben. Daarbij kan zo’n Model 3 alsnog een aantrekkelijke occasion zijn.
Ford Mondeo
Bij de nummer twee onder de slechtst scorende jonge auto’s ligt de gemiddelde kilometerstand nog hoger. De Ford Mondeo heeft gemiddeld 76.000 kilometer gereden wanneer hij voor deze keuring verschijnt. Toch blijft een gebrekenpercentage van 14,3 procent hoog. Het gaat daarbij vooral om slijtage aan het onderstel en de remmen.
Deze jonge auto wordt het vaakst goedgekeurd
De Mazda 2 scoort juist het best in deze leeftijdscategorie. Slechts 2,9 procent van de onderzochte exemplaren vertoont bij de keuring ernstige gebreken. De gemiddelde kilometerstand bedraagt dan 29.000 kilometer.
|Positie
|Merk en model
|probleempercentage keuring
|Gemiddelde kilometerstand
|1
|Tesla Model Y
|17,3%
|56.000 km
|2
|Ford Mondeo
|14,3%
|76.000 km
|3
|Tesla Model 3
|13,1%
|55.000 km
|Beste
|Mazda 2
|2,9%
|29.000 km
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