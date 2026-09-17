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Verkeer naar Maasvlakte nog weken over vluchtstrook Suurhoffbrug

Verkeer op de A15 richting de Maasvlakte moet vanwege de defecte westelijke Suurhoffbrug vier tot acht weken over de vluchtstrook van de brug rijden. Rijkswaterstaat laat dat weten. Woensdagmiddag werden scheuren in de brug ontdekt, waardoor twee rijstroken direct werden afgesloten en het verkeer werd omgeleid over de vluchtstrook.

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Rijkswaterstaat wil als voorlopige oplossing de naastgelegen oostelijke Suurhoffbrug in twee richtingen in gebruik nemen. Deze brug is nog maar vijf jaar oud en kan verkeer in beide richtingen aan, maar momenteel rijdt alleen het verkeer richting Rotterdam eroverheen. Voor verkeer in twee richtingen zijn aanpassingen nodig, die dus nog weken op zich laten wachten.

Volgens Rijkswaterstaat moeten onder meer verkeerssystemen en de belijning op de weg worden aangepast. Ook moet een rijbaanscheiding worden aangelegd. Automobilisten moeten volgens Rijkswaterstaat voorlopig rekening houden met een vertraging van 20 tot 30 minuten.

Wat er gebeurt met de defecte westelijke Suurhoffbrug is nog niet bekend, zegt de woordvoerder. De oorspronkelijke planning van Rijkswaterstaat was om de oude brug rond 2031-2032 te vervangen door een nieuwe brug op dezelfde plek.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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