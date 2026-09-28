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EIB: 20 miljard euro schade door achterstanden bruggen en sluizen

Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen zorgen zonder extra beleid voor 20 miljard euro aan economische schade in de periode tot 2035. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in een nieuwe studie. Het gaat om de kosten van bestaande en nog te verwachten afsluitingen en andere beperkingen voor het verkeer over de weg en over het water.

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Een groot deel van de Nederlandse bruggen, viaducten en sluizen is de komende tijd aan vervanging en renovatie toe, maar hiervoor is niet voldoende geld beschikbaar. Voor de periode tot 2030 ontbreekt momenteel twee derde van het benodigde budget, aldus het EIB. Noodzakelijke werkzaamheden kunnen daarom niet op tijd worden uitgevoerd, waardoor er vaak gekozen wordt voor het beperken van het gebruik van bruggen of viaducten. Dit brengt kosten met zich mee, bijvoorbeeld voor het omrijden en omvaren.

Veel economische schade ligt volgens het instituut bij drie stalen bruggen die belangrijke verkeersaders zijn en waar weinig mogelijkheden zijn om de schade alsnog te beperken, namelijk de Merwedebrug, de Suurhoffbrug en naar verwachting binnen enkele jaren ook de Van Brienenoordbrug. „Hier had 5 miljard euro aan economische schade kunnen worden voorkomen als de aanleg van vervangende bruggen tijdig was opgepakt.” De totale kosten van de beperkingen op de Merwedebrug, waar sinds een aantal maanden geen vrachtwagens meer overheen mogen rijden, schat het instituut bijvoorbeeld op 1,9 miljoen euro per 24 uur.

‘Rendabele investeringen’

Dan zijn er nog dertig betonnen bruggen en viaducten waarvoor nog wel tijd is en waarbij tijdelijke maatregelen de levensduur nog een aantal jaren kunnen verlengen. Daar is echter niet voldoende budget voor: op dit moment zou een kwart van de bruggen en viaducten op tijd kunnen worden vervangen. Het niet op tijd vervangen van de rest van de bruggen en viaducten zorgt voor een economische schadepost van 15 miljard euro.

Het noodgedwongen pauzeren van projecten voor nieuwe infrastructuur heeft bovendien ook grote negatieve gevolgen, stelt het EIB. Met een investering van ruim 6 miljard euro in 19 stilgelegde projecten kan 9 miljard tot 12 miljard euro aan economische voordelen worden gerealiseerd. Daarmee gaat het om „zeer rendabele investeringen”.

Volgens het EIB is er in elk geval extra geld nodig. Maar belangrijk is ook hoe dat wordt uitgegeven. Scherper selecteren op basis van rendement en het verminderen van eisen kan ervoor zorgen dat de beschikbare middelen effectiever terechtkomen, denkt het instituut.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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