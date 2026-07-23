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Maatregelen rond afsluiting Westerscheldetunnel tweemaal zo duur

De provincie Zeeland heeft niet 11, maar 22 miljoen euro nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerscheldetunnel. De oostbuis van de 6,5 kilometer lange tunnel tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland gaat begin volgend jaar vier maanden dicht voor reparatie. De provincie legt aan beide kanten van het water tijdelijke parkeerplaatsen (P+R) aan, zet tientallen pendelbussen in en laat de Westerschelde Ferry extra varen.

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Zeeland had eerder al 11 miljoen euro vrijgemaakt voor de maatregelen, maar dat bedrag blijkt niet genoeg. Gedeputeerde Harry van der Maas wil het budget verhogen naar 22,1 miljoen, waarvan een deel (3,7 miljoen) is bedoeld als ‘risicoreserve’. Provinciale Staten moeten hier in een extra vergadering, op 4 september, nog wel mee instemmen.

„Iedereen ziet op tegen de afsluiting. Maar met een stevig pakket maatregelen kunnen we een deel van de pijn verzachten”, aldus Van der Maas, die zegt dat de provincie financieel „diep moet gaan”. Zeeland heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd om mee te betalen. „Maar tot op heden krijgen we nul op het rekest.”

Reserveren

De westbuis van de Westerscheldetunnel blijft open, maar daar kan dan veel minder verkeer doorheen: dagelijks zo’n 10.000 voertuigen in plaats van nu 35.000. Het ene uur gaat het verkeer van Borssele naar Terneuzen, het andere uur in de andere richting. Hulpdiensten kunnen wel altijd de tunnel door. Wie gebruik wil maken van de westbuis, moet daarvoor reserveren. De provincie heeft een rangorde gemaakt van categorieën die daarbij voorrang krijgen, zoals het ov, collectief personenvervoer en vracht- en goederenverkeer.

‘Gewone’ reizigers zijn aangewezen op pendelbussen en de Westerschelde Ferry tussen Breskens en Vlissingen. De twee ferry’s varen doordeweeks van ’s ochtends vroeg tot diep in de avond ieder halfuur. Het parkeren op grote P+R-locaties in Borssele (3000 plekken) en Terneuzen (2500) is gratis, een rit met de pendelbus kost 3 euro. „We roepen mensen op gedurende de werkzaamheden zoveel mogelijk thuis te werken”, aldus Van der Maas. „Maar wie echt door de tunnel moet, motiveren we om de bus te nemen. Het moet even anders.”

De reparatie van de betonschade in de oostbuis, waarin drie jaar geleden een 30 meter lange scheur en een breuk werden aangetroffen, kost 20 miljoen euro. De werkzaamheden beginnen op 11 januari. „De reparatie is absoluut noodzakelijk voor de veiligheid en toekomst van de tunnel”, zegt Van der Maas.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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