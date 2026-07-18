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Verbod vrachtverkeer Merwedebrug, brugconstructie niet veilig

Vrachtverkeer mag vanaf zaterdag einde van de middag niet meer over de Merwedebrug bij Gorinchem. Volgens Rijkswaterstaat blijkt uit onderzoek dat de boogconstructie van de brug, waar de snelweg A27 over loopt, op meerdere locaties minder sterk is dan eerder werd aangenomen. Vanaf 17.30 uur geldt daarom een verbod voor vrachtverkeer op de brug.

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Rijkswaterstaat stelt op basis van de huidige inzichten „de constructieve veiligheid van de brug voor zwaar verkeer” niet langer te kunnen garanderen. „Omdat het staal minder sterk is dan eerder werd gedacht, kan er overbelasting van de boog van de brug ontstaan. Hierdoor bestaat het risico dat de stalen platen waaruit de boog is opgebouwd onder hoge druk gaan vervormen.”

Door vrachtverkeer te weren, neemt de belasting volgens Rijkswaterstaat af. Personenauto’s en ander verkeer kunnen gewoon gebruik blijven maken van de brug. Dat geldt ook voor lijnbussen en hulpdiensten.

Einde levensduur

De huidige Merwedebrug stamt uit de jaren zestig en het einde van de levensduur nadert. Het westelijke deel van de nieuwe brug zou volgens planning in 2031 open moeten gaan. De werkzaamheden daarvoor zijn inmiddels begonnen. De brug wordt op een speciaal werkeiland gebouwd en daarna op zijn plaats gezet. Daarna wordt het oostelijke deel gebouwd.

In de tussentijd zullen de oude brugdelen nog dienst moeten doen. Aanvullend onderzoek moet nog duidelijk maken wat er moet gebeuren om dat veilig mogelijk te maken. „Om de veiligheid te blijven garanderen, voeren we regelmatig inspecties en onderzoeken uit naar de staat van de constructie”, benadrukt Rijkswaterstaat.

Bereikbaarheid

Volgens de wegbeheerder is de Merwedebrug „een belangrijke schakel” in de A27 en speelt die zelfs „een sleutelrol” in de bereikbaarheid van Midden- en Zuid-Nederland. Dagelijks gaan er tienduizenden voertuigen overheen en varen er honderden schepen onderdoor.

In 2016 was de brug ook al een tijd afgesloten voor vrachtverkeer wegens mankementen. Nadat haarscheurtjes in het staal waren ontdekt, mochten vrachtwagens er twee maanden niet overheen. Transportondernemers dienden toen voor enkele miljoenen euro’s aan schadeclaims in.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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