Redactie
Redactie Verkeer 30 jul 2026
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Matrixborden in het noordoosten niet te bedienen door storing

LEIDERDORP - Langs de A4 bij Leiderdorp wordt zondag een damwand geplaatst. Automobilisten die dit weekend op weg gingen, moesten rekening houden met e vertraging. Rijkswaterstaat werkt aan de verbreding van de A4 tussen Burgerveen en Leiderdorp. Dit weekend is de A4 vanuit Amsterdam richting Den Haag afgesloten. ANP KOEN SUYK
ANP / ANP / Koen Suyk

Door een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat zijn de matrixborden in het noordoosten van Nederland niet te bedienen. Daardoor kan de wegbeheerder tijdelijk geen rode kruizen plaatsen of verwijderen. Ook spitsstroken kunnen erdoor niet open en aangepaste snelheden kunnen niet worden weergegeven.

Het gaat om de matrixborden in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en een deel van Overijssel.

Een woordvoerder laat weten dat er hard wordt gewerkt aan een oplossing. Rijkswaterstaat roept weggebruikers in de tussentijd op extra alert te zijn.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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