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Rijkswaterstaat: forse afname vrachtverkeer op Merwedebrug

Sinds de installatie van speciale camera’s op de Merwedebrug dit weekend is het vrachtverkeer dat nog over de brug gaat „fors afgenomen”. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat zei dat tijdens een persmoment bij de brug. Exacte cijfers heeft hij nog niet.

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Rijkswaterstaat verwacht dat het aantal nog verder zal dalen. „We zijn natuurlijk net gestart met de handhaving en communicatie van het verbod. Het heeft echt wel even tijd nodig voordat iedereen het weet, maar we verwachten met de aandacht en handhaving dat het aantal verder zal dalen.”

Maandag zijn ambtenaren ook begonnen met het uitlezen van de camera’s die de kentekens van overtreders registreren. Over het aantal boetes kon Rijkswaterstaat nog niets zeggen. Ook over het onderzoek naar de problemen met het staal in de bogen was nog geen voortgang te melden.

Tientallen vrachtwagens

Er rijdt ondanks de waarschuwingen nog steeds wat vrachtverkeer over de brug. Tijdens het persgesprek van een kwartier telt de ANP-verslaggever tientallen vrachtwagens die de brug over gaan, veelal met een buitenlands kenteken.

Een vrachtwagen met een Nederlands kenteken heeft zijn voor- en achterkenteken afgedekt met een geel hesje. Deze wordt na de brug door een dienstwagen van Rijkswaterstaat gemaand de weg te verlaten.

Het bewust afplakken van een kenteken om boetes te voorkomen is verboden en kan tot hoge boetes leiden.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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