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Politie voert nieuw puntensysteem in: na 6 strafpunten ben je officieel veelpleger

Appen achter het stuur kan dit najaar meer gevolgen krijgen dan alleen een boete. Politie en justitie willen een puntensysteem invoeren waarmee hardnekkige verkeersovertreders sneller worden aangepakt.

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Wie door een agent wordt betrapt op een lichtere overtreding, zoals appen tijdens het rijden of geen gordel dragen, krijgt naast een boete één strafpunt. Ernstige overtredingen, zoals rijden onder invloed, rijden zonder rijbewijs of het veroorzaken van een zwaar ongeval, leveren twee of drie strafpunten op, zo meldt RTL.

Na 6 strafpunten word je aangemerkt als veelpleger

Bestuurders die binnen een jaar zes strafpunten verzamelen, komen op een lijst van veelplegers. Zij worden vervolgens extra gecontroleerd en kunnen te maken krijgen met aanvullende maatregelen, zoals een verplichte cursus via het CBR.

Overtredingen die alleen door flitspalen worden geregistreerd, tellen niet mee. Het systeem is bedoeld voor overtredingen waarbij een bestuurder direct door de politie wordt staande gehouden.

Bijna 30.000 bestuurders vallen jaarlijks onder de nieuwe regeling

Volgens cijfers die RTL Nieuws analyseerde, zouden jaarlijks bijna 30.000 verkeersdeelnemers onder de nieuwe regeling vallen.

Het gaat vooral om jonge mannen; slechts 5 procent van de groep is vrouw. Een deel van de veelplegers is al eerder veroordeeld voor verkeersmisdrijven en veel van hen kampen met financiële problemen.

7,6 miljoen verkeersboetes Wie in 2025 het gaspedaal iets te enthousiast intrapte, was zeker niet de enige. In dat jaar werden in Nederland namelijk ruim 7,6 miljoen verkeersboetes uitgedeeld. Samen leverden die de staatskas ruim 900 miljoen euro op.

Politie wil gerichter optreden tegen appen achter het stuur

Volgens het Openbaar Ministerie zijn veelplegers vaker betrokken bij verkeersongevallen. Met het nieuwe puntensysteem kunnen politie en justitie deze bestuurders sneller herkennen en gerichter controleren.

Hoe die aanpak er precies uit gaat zien, maakt de politie later bekend. Daarbij wordt onder meer gekeken naar extra controles en de mogelijke inzet van slimme camera’s die kentekens registreren. Ook privacyregels spelen daarbij een belangrijke rol.

De nieuwe aanpak moet volgens de plannen dit najaar klaar zijn.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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