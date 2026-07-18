Hoeveel auto’s mag je eigenlijk op je naam hebben staan?
Veel autoliefhebbers kunnen het niet laten om continu te speuren naar leuke tweedehandsauto’s, ook als de oprit eigenlijk al vol staat. Dat roept de vraag op: hoeveel auto’s mag je in Nederland op je naam hebben staan?
In Nederland bezit een huishouden gemiddeld één auto. Huishoudens in het buitengebied zitten daar gemiddeld net boven, terwijl huishoudens in stadscentra daar juist flink onder zitten. Logisch.
Onbeperkt auto’s op je naam
Is er een limiet voor het aantal auto’s dat je op je naam mag hebben staan? Nee, die limiet bestaat niet, volgens de RDW. Een leuke verzameling is dus geen probleem.
Heb je bijzonder veel auto’s op je naam, dan kunnen autoriteiten wel vraagtekens stellen. Dat kan immers wat verdacht overkomen. Maar goed, wie niks te verbergen heeft, zal vast geen moeite hebben met het beantwoorden van wat vragen.
Vragen van de Belastingdienst
Wie ook met enige regelmaat auto’s verkoopt, kan al snel in het vizier van de Belastingdienst terechtkomen. Sterker nog, al bij de verkoop van één auto kan de Belastingdienst bij je aankloppen. „Het gaat niet zozeer om het aantal, maar om de intentie”, vertelde een woordvoerder van de fiscus eerder aan Autovisie. Winstbejag mag nooit het doel zijn.
„Het bepalen of je handelt als onderneming, hangt af van verschillende elementen. Wat is de frequentie? Heb je een eigen garage? Op basis daarvan beslist de Belastingdienst of je als particulier moet worden beschouwd of als ondernemer.” Belangrijk is dus dat je autopassie een hobby blijft.
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