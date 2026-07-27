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Helmplicht voor snorfietsers zorgt voor minder hoofdletsel en minder slachtoffers

De invoering van de landelijke helmplicht voor snorfietsers lijkt een positief effect te hebben gehad op de verkeersveiligheid. Twee jaar nadat de maatregel werd ingevoerd, blijkt het aandeel hoofdletsel onder ernstig gewonde snorfietsers flink te zijn afgenomen.

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Voor de invoering van de helmplicht liep 55 procent van de ernstig gewonde snorfietsers hoofdletsel op. Inmiddels is dat aandeel gedaald naar 30 procent. Ook het aantal ongevallen met snorfietsen en het aantal slachtoffers onder snorfietsers is afgenomen.

Dat blijkt uit het rapport Evaluatie van de landelijke invoering van de helmplicht voor snorfietsers. In het onderzoek is gekeken naar de gevolgen van de helmplicht voor het aantal ongevallen, het letsel en het gebruik van snorfietsen.

Verschil met bromfietsers bijna verdwenen

Voor de invoering van de helmplicht liepen ernstig gewonde snorfietsers vaker hoofdletsel op dan bromfietsers. Sinds de helmplicht geldt, is dat verschil vrijwel verdwenen. Volgens het onderzoek valt de afname van het aantal ongevallen en slachtoffers onder snorfietsers samen met de invoering van de helmplicht. De daling is bovendien sterker dan bij andere vervoerswijzen.

De onderzoekers geven aan dat de helmplicht waarschijnlijk per saldo een gunstig effect heeft gehad op de verkeersveiligheid. Dat komt niet alleen doordat het dragen van een helm de kans op hoofdletsel verkleint, maar mogelijk ook doordat een deel van de slachtoffers die eerder onder snorfietsers vielen, inmiddels bij andere vervoerswijzen terechtkomt. Hoe groot die verschuiving precies is, kan op basis van het onderzoek niet worden vastgesteld.

Minder snorfietsen, meer bromfietsen

Sinds de invoering van de helmplicht veranderde ook het aantal voertuigen op de weg. Het aantal snorfietsen nam af, terwijl het aantal bromfietsen juist toenam.

Het totale aantal brom- en snorfietsen samen daalde uiteindelijk met ongeveer 6 procent. Daarmee veranderde niet alleen het gebruik van snorfietsen, maar ook de samenstelling van het voertuigpark.

Deel van de snorfietsers ging anders reizen

Naast de analyse van ongevallen en slachtoffers werd ook een vragenlijst gehouden onder snorfietsers. Daaruit blijkt dat een deel van hen na de invoering van de helmplicht minder is gaan rijden of helemaal is gestopt met het gebruik van de snorfiets. Deze groep gaf aan vooral te zijn overgestapt op de auto of de elektrische fiets.

Uit dezelfde vragenlijst blijkt ook dat snorfietsers positiever zijn gaan denken over het dragen van een helm dan vóór de invoering van de helmplicht.

Helmplicht lijkt effect te hebben

De onderzoekers concluderen dat de landelijke helmplicht voor snorfietsers waarschijnlijk heeft bijgedragen aan een verbetering van de verkeersveiligheid. Het aandeel hoofdletsel onder ernstig gewonde snorfietsers is afgenomen en ook het aantal ongevallen en slachtoffers daalde.

Tegelijkertijd blijft het lastig om precies vast te stellen welk deel van de verandering direct door de helmplicht komt en welk deel door andere ontwikkelingen, zoals veranderingen in het gebruik van vervoersmiddelen. Wel laten de cijfers zien dat de situatie voor snorfietsers sinds de invoering van de helmplicht is veranderd.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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