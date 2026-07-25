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Installatie camera Merwedebrug geslaagd, handhaving gestart

Rijkswaterstaat is zaterdag begonnen met handhaven op het vrachtwagen- en touringcarverbod op de Merwedebrug op snelweg A27 bij Gorinchem. De eerste detectiecamera die het mogelijk maakt overtreders te identificeren, is in de nacht van vrijdag op zaterdag geïnstalleerd in de zuidelijke rijrichting en in gebruik genomen, meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

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In de nacht van zaterdag op zondag wordt een camera opgehangen in de andere richting. Op de webcam van Rijkswaterstaat was zaterdagochtend te zien dat er mondjesmaat nog vrachtwagens en bussen over de brug rijden. Die voertuigen krijgen vanaf dit weekend een boete van 500 euro.

Op beelden van de webcam van Rijkswaterstaat is zaterdagochtend te zien dat in beide richtingen nog op uitgebreide schaal vrachtwagens en bussen over de brug rijden. Rijkswaterstaat leest de opnames van overtredingen die dit weekend worden gemaakt maandag uit. „Daarna worden de bekeuringen verstuurd naar de overtreders”, aldus de woordvoerder.

Boogconstructie

De komende dagen wordt de informatievoorziening voor het wegverkeer afgerond. De tekstwagens worden vervangen door vaste informatieborden. Om ook buitenlandse bestuurders attent te maken, wordt de informatie ook in het Engels gegeven. „Ook sturen we alle vervoersorganisaties in binnen- en buitenland deze informatie. We hopen dat die verspreid wordt onder de chauffeurs”, aldus de woordvoerder.

Rijkswaterstaat wil voorkomen dat er vrachtwagens over de brug gaan, juist omdat de brug zo zwaar belast wordt. Sinds zaterdag 18 juli geldt een verbod voor vrachtverkeer, nadat uit controle bleek dat de stalen boogconstructie verzwakt is.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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