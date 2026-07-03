Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kiest Google Maps steeds een langzamere route? Zo fiks je dat

Google Maps kiest tegenwoordig vaak voor een langzamere weg dan nodig. Gelukkig kun je dat zelf makkelijk aanpassen.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

Google heeft een instelling in Google Maps die invloed heeft op de route die de app standaard kiest. Hierdoor kiest de app niet altijd automatisch de snelste weg, maar kan hij de meest brandstofzuinige route naar voren schuiven.

Daardoor geeft Google Maps soms de voorkeur aan minder brandstofverbruik in plaats van de snelste route. Fijn als je wil besparen op je kosten, irritant als je ergens zo snel mogelijk wil zijn. Je kunt het echter zelf aanpassen.

Leestip: Astronomen maken ‘Google Maps van de ruimte’.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Zo krijg je de snelste route in Google Maps

Om weer de snelste route als standaardkeuze te krijgen, tik je eerst op je profielicoontje in de rechterbovenhoek van je scherm. Vervolgens ga je naar Instellingen > Navigatie. Daar moet je flink naar beneden scrollen en zie je vervolgens Voorkeur voor brandstofzuinige routes. Deze functie staat mogelijk aangevinkt, maar je kunt hem ook uitschakelen.

Als je deze functie uitschakelt, toont Google Maps je weer standaard de snelste route. Dat betekent dus dat je niet meer automatisch de route met het groene blaadje als voorkeur ziet.

Er is ook nog een andere oplossing als je zelf wil kiezen welke route op dat moment beter voor je is. Voordat je op Start navigatie drukt, doet Google Maps je een aantal voorstellen voor routes. Zo kun je zowel zien welke route het snelst is als welke het meest efficiënt is voor je brandstof- of energieverbruik.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Jeroen Kraak Jeroen Kraak is hoofdredacteur van tech en pop-culture magazine WANT.nl. Hij weet alles over de laatste gadgets en technologische ontwikkelingen. Of het nu de iPhone, PlayStation 5 of nieuwste laptop is, hij kan je er alles over vertellen.



Reacties