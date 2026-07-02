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CJIB verandert regels: deze gele brief voorkomt nu een directe verhoging van je verkeersboete

Het CJIB stuurt sinds 1 juli eerst een opvallende gele herinneringsbrief voordat een verkeersboete wordt verhoogd. Daardoor krijgen automobilisten twee weken extra om het oorspronkelijke bedrag te betalen, zonder extra kosten.

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Normaal gesproken heb je acht weken de tijd om een verkeersboete te betalen. Lukt het je niet om de boete binnen die termijn te betalen? Dan volgt er meteen een verhoging. Vanaf 1 juli is dat anders: je ontvangt voortaan eerst nog een kosteloze herinnering in de vorm van een gele brief en krijgt dan nog twee weken de tijd om het oorspronkelijke bedrag te betalen, zonder extra kosten.

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CJIB stuurt vanaf 1 juli eerst een gele herinneringsbrief

Negeer je deze waarschuwing ook? Dan treedt alsnog het oude systeem in werking. De verkeersboete gaat dan eerst met 50 procent omhoog en daarna met 100 procent, waardoor het bedrag in korte tijd kan verdrievoudigen. Een bedrag van 100 euro loopt dan zo op tot 300 euro.

Omdat er niet altijd kwade wil zit achter het niet betalen van een boete – sommige mensen hebben simpelweg niet de financiële middelen om dat te doen – wijst het CJIB in de brief ook op de mogelijkheid van een betalingsregeling. Je kunt het bedrag dan in termijnen aflossen.

CJIB waarschuwt voor nepbrieven met QR-codes

Zo’n gele brief is natuurlijk opvallend en daarom liggen nepversies op de loer. Het CJIB waarschuwt dan ook om nooit zomaar een QR-code op de brief te scannen. Als je twijfelt of een herinnering echt is, kun je het beste met DigiD inloggen op de officiële website van het CJIB en controleren of er daadwerkelijk een boete openstaat.

In de video boven dit artikel zie je een item van Nieuws van de Dag over de boetebedragen.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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