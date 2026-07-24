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Frankrijk verzet zich tegen zelfrijdende Tesla’s op de weg, hoe zit dit in Nederland?

Frankrijk zet vraagtekens bij het gebruik van Tesla’s zelfrijdende rijhulpsysteem op Europese wegen. De Franse minister van Transport, Philippe Tabarot, vindt dat de technologie nog te veel veiligheidsrisico’s met zich meebrengt.

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Nederland ziet juist wel mogelijkheden én was eerder dit jaar tevens het eerste Europese land dat het systeem toeliet.

Frankrijk maakt zich zorgen over de veiligheid van zelfrijdende Tesla’s

Volgens minister Tabarot is de techniek achter het systeem indrukwekkend, maar zijn de risico’s voorlopig nog te groot. „We vinden dat dit systeem weliswaar een aantal technische vooruitgangen met zich meebrengt, maar dat de veiligheidsrisico’s nog te groot zijn”, zei hij.

De Franse minister zegt dat meerdere Europese landen dezelfde zorgen zouden hebben. Welke landen dat precies zijn, maakte hij niet bekend. Frankrijk is tot nu toe het eerste land dat zich openlijk uitspreekt tegen de toelating van de technologie.

Bestuurder moet blijven opletten

Het gaat om Tesla’s Full Self-Driving-software. Dankzij dit systeem kunnen Tesla-rijders tijdens het rijden bepaalde taken uit handen geven. De auto kan bijvoorbeeld zelfstandig sturen en reageren op verkeerssituaties.

Toch betekent de naam niet dat de auto volledig zelfstandig rijdt. De bestuurder moet altijd alert blijven en ingrijpen wanneer dat nodig is. Het systeem controleert of iemand nog voldoende aandacht heeft voor de weg. Als een bestuurder waarschuwingen negeert, kan de software zichzelf uitschakelen.

Critici vrezen dat bestuurders te veel vertrouwen krijgen in de technologie en daardoor minder oplettend worden. Tesla benadrukt juist dat het systeem bedoeld is als ondersteuning en niet als vervanging van de bestuurder.

Nederland gaf eerder toestemming

Nederland gaf in april als eerste Europese land toestemming voor het gebruik van het systeem. De Nederlandse verkeersautoriteit RDW diende daarna een aanvraag in bij de Europese Commissie om de technologie binnen de hele Europese Unie toe te laten.

Na Nederland volgden ook België, Denemarken, Estland en Litouwen. Mogelijk wordt er dit najaar op Europees niveau gestemd over de verdere toelating.

Duizenden Tesla’s klaar voor zelfrijdend systeem

In Nederland rijden momenteel ongeveer 44.000 Tesla’s rond die geschikt zijn voor de software. Tesla biedt eigenaren een gratis proefabonnement aan om de technologie te testen.

Tesla-topman Elon Musk reageerde fel op de Franse kritiek. Op X schreef hij dat het vertragen van de goedkeuring volgens hem „levens gaat kosten”. Volgens Musk kan de technologie juist helpen om ongelukken te voorkomen en het verkeer veiliger te maken.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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