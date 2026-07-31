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Zeker drie gewonden bij ongeval A12, vier voertuigen betrokken

Bij het ongeval op de A12 ter hoogte van Babberich in de buurt van de Duitse grens waren vier voertuigen betrokken, meldt de politie. Het gaat om een personenauto, twee vrachtwagens en een bestelauto. De drie inzittenden van de personenauto zijn gewond geraakt en naar een ziekenhuis gebracht. Over de ernst van hun verwondingen zegt de politie niets.

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De politie meldt dat de inzittenden van de andere voertuigen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Volgens de veiligheidsregio zijn in totaal zes mensen naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling.

De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht en de weg is daarom de komende uren dicht in de richting van de grens, tussen knooppunt Oud-Dijk en Beek. Omrijden kan via Nijmegen.

Brandbrief

Door grenscontroles aan de Duitse kant van de grens staan er geregeld files op de snelweg bij Babberich. Volgens de ANWB stond kort voor het ongeval van vrijdag een file van ongeveer 10 minuten net voor de grens op de A12 richting Duitsland door grenscontroles. Of de grenscontrole een rol heeft gespeeld bij het ongeval, wil de politie niet zeggen.

In maart stuurde de gemeente Zevenaar, waar Babberich bij hoort, samen met de gemeente Montferland een brandbrief naar de Duitse regering om de controles tegen te gaan. En burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen liet zich in een interview met Trouw in april negatief uit over de Duitse controles aan de Nederlandse grens. Kort daarvoor vond er op de snelweg een ongeluk plaats waarbij zeven auto’s op elkaar botsten en een 66-jarige man om het leven kwam.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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