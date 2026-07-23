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Energiedeskundige ziet benzineprijzen door het dak gaan: ‘Maar als dít gebeurt, krijgen we nog meer pijn bij het tanken’

De benzineprijzen gaan weer door het dak. Zoveel is, met de oorlog in het Midden-Oosten als belangrijke reden, wel duidelijk. Maar we zullen bij het tanken nog meer pijn moeten lijden, vertelde energiedeskundige Remco de Boer gisteravond in Nieuws van de Dag.

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Alleen tanken in Spanje is qua prijzen voor benzine en diesel eigenlijk goed te doen. Waarom tanken daar ongeveer 1 euro per liter goedkoper is, legde Metro vorige week uit. Dichter bij huis doen veel Nederlanders al maanden aan tanktoerisme, maar de prijzen in België en Duitsland zijn ook geen feest meer. „Ja, het is al een tijdje pijnlijk aan de pomp”, vindt autojournalist Coen Grutters van Metro’s collega-website Autovisie, ook in Nieuws van de Dag aanwezig.

🚗 Actuele prijzen benzine en diesel De adviesprijs voor een liter Euro95-benzine kan vandaag (23 juli) oplopen naar 2,62 euro. De Telegraaf spreekt van een bijna-record: in mei lag de prijs op ruim 2,64 euro. Ook United Consumers noemt het bedrag van 2,62 euro. Voor diesel betalen we nu 2,60 euro per liter, voor Super 2,82 euro en voor LPG 1,25 euro.

Gemopper over benzineprijzen bij het tanken

Bij het onderwerp over tanken hoor je in de video hierboven een aantal mopperende automobilisten bij een benzinepomp. Een man, toch lachend: „Ik word genaaid, letterlijk, en zonder vaseline ook nog.”

Energiedeskundige Remco de Boer vertelt dat er voor tanken voldoende benzine is, maar dat de prijzen toch steeds stijgen. Nu het akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran weg is, is het volgens De Boer „weer volledig bal”. „Diesel is met name een groot probleem.”

Meer redenen voor extra pijn aan de pomp

Een nieuwe reden voor pijn bij het tanken is volgens de energiedeskundige de deelname van de Houthi’s aan de oorlog in het Midden-Oosten. „We zijn bang dat zij gaan deelnemen aan het conflict, zoals dat zo mooi heet. Die kunnen en willen aan de andere kant een zeestraat afsluiten. Als dat gebeurt, dan ga je nog veel meer pijn krijgen aan de pomp.”

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Coen Grutters wijst ook nog op het fors verhogen van marges door olieraffinaderijen. Dat speelt nu een à twee maanden. „De raffinaderijen verdienen flink geld.” Presentator Thomas van Groningen tovert vervolgens een staatje tevoorschijn met de winsten van die raffinaderijen in miljarden euro’s. „Daar gaat je bloed van koken.”

Wil je de hele uitzending van Nieuws van de Dag terugkijken? Dat kan via Kijk.nl.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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