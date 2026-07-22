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Camera’s voor vrachtwagenverbod Merwedebrug dit weekend geplaatst

Rijkswaterstaat verwacht dit weekend speciale detectiecamera’s te plaatsen bij de Merwedebrug. Na het weekend kunnen dan de eerste boetes worden uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs die het verbod op vrachtverkeer negeren, meldt een woordvoerder.

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Er komen bij de brug zogenoemde ANPR-camera’s te staan, die automatisch kentekenplaten kunnen herkennen. Als de camera’s er staan, kan Rijkswaterstaat weginspecteurs met een boa-status inzetten om de beelden uit te lezen en de boetes daadwerkelijk uit te schrijven. Die boete bedraagt 500 euro.

De camera’s worden komend weekend neergezet en getest. Eerder liet Rijkswaterstaat weten dat handhaving van het verbod lastig is, omdat het verbod op vrachtverkeer met borden aan chauffeurs moet worden duidelijk gemaakt. Daarvoor moet dan weer een verkeersbesluit genomen worden, wat op zich laat wachten. Woensdagmiddag stonden er wel een paar borden, maar niet voldoende om een uitgeschreven boete ook in de rechtbank te kunnen verdedigen. Inmiddels is dat wel zo, aldus de woordvoerder. Het handmatig noteren en beboeten van langsrijdend vrachtverkeer door boa’s of agenten was volgens de woordvoerder om dezelfde redenen ook niet eerder uitvoerbaar.

De Merwedebrug is sinds zaterdag 17.30 uur dicht voor vrachtverkeer, omdat een controle uitwees dat de brug verzwakt is. Toch bleven vrachtwagens de afgelopen dagen gewoon over de brug rijden. Rijkswaterstaat deed al „een dringend beroep” op vrachtwagenchauffeurs en transporteurs om geen gebruik te maken van de brug.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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