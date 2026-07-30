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Bijna 100 boetes voor vrachtverkeer op Merwedebrug

Er zijn tot en met woensdag 96 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die over de Merwedebrug heen hebben gereden. Dat meldt het Centraal Justitieel Incassobureau. Sinds zaterdag wordt er gehandhaafd op het verbod op vrachtwagens en touringcars op de verzwakte brug. Een boete bedraagt 500 euro.

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Er zijn enkel boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars met Nederlandse kentekens, omdat de overtreding niet valt onder de Europese CBE-richtlijn, die het uitwisselen van kentekengegevens tussen landen mogelijk maakt. Vanaf 1 september kunnen vrachtwagens met Belgische, Duitse en Zwitserse kentekens wel worden beboet, zegt een CJIB-woordvoerder. Met die landen is een apart verdrag. Ook kunnen buitenlandse vrachtwagens die staande worden gehouden door politie of boa’s een boete krijgen.

Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland zegt dat de handhaving voor iedereen gelijk zou moeten zijn. „Het is lastig uit te leggen aan Nederlandse vervoerders dat zij een boete krijgen, terwijl buitenlandse voertuigen momenteel niet op dezelfde manier kunnen worden beboet”, zegt een woordvoerder.

Verder onderzoek naar de stalen boogconstructie van de brug loopt nog, volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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