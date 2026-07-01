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100.000 automobilisten hebben bepaald: dit zijn de 10 betrouwbaarste auto’s van het jaar

Betrouwbaarheid is voor veel automobilisten een van de belangrijkste eigenschappen van een auto. Maar op welke auto’s kun je nu het meest vertrouwen? Een nieuw Brits onderzoek van Driving Power geeft daar antwoord op.

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Er verschijnen regelmatig onderzoeken naar de betrouwbaarheid van auto’s en de resultaten verschillen vaak behoorlijk. Dat komt doordat iedere organisatie een eigen meetmethode gebruikt. Sommige onderzoeken kijken naar pechstatistieken, terwijl andere zich baseren op garantieclaims of onderhoudskosten.

De 10 betrouwbaarste auto’s van 2026

Voor deze studie vroeg Driving Power ruim 100.000 automobilisten hoe zij de betrouwbaarheid van hun auto beoordelen. Hoewel dit geen wetenschappelijke test is en de resultaten gebaseerd zijn op gebruikerservaringen, geeft het wel een interessant beeld van hoe eigenaren de degelijkheid van hun auto in de praktijk ervaren. Dit zijn volgens de deelnemers de tien betrouwbaarste auto’s van dit moment:

Tesla is winnaar, relatief weinig Japanse merken

Opvallend is dat de Tesla Model 3 bovenaan de lijst staat. Dat is opmerkelijk, omdat Tesla in betrouwbaarheidsonderzoeken niet altijd de hoogste scores behaalt. Kennelijk zijn veel Britse eigenaren tevreden over de dagelijkse betrouwbaarheid van hun auto.

Daarnaast valt op dat Duitse merken sterk vertegenwoordigd zijn. Volkswagen en BMW bezetten samen drie plaatsen in de top vijf. Ook de Volvo XC40 weet een plek in de top tien te bemachtigen.

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Verder zijn Japanse merken minder nadrukkelijk aanwezig dan gebruikelijk. In veel betrouwbaarheidsonderzoeken domineren merken als Toyota, Honda en Mazda vaak de ranglijsten. Dit keer zijn alleen de Mazda CX-30, Toyota Aygo X en Toyota C-HR terug te vinden in de top tien. Dat suggereert dat Europese automobilisten betrouwbaarheid momenteel anders ervaren dan uit sommige technische onderzoeken naar voren komt.

Zoals altijd geldt dat één onderzoek niet het volledige verhaal vertelt. Toch biedt de lijst een interessante blik op welke auto’s volgens hun eigenaren het minste zorgen opleveren.

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Geschreven door Stijn Kuster Stijn Kuster is een echte autofanaat en coördineert alles wat Autovisie online doet. Een Mazda RX-7 FD staat hoog op zijn verlanglijstje.

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