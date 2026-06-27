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Landelijke storing bij RWS, gevolgen voor verkeersmaatregelen

Rijkswaterstaat (RWS) kampt met een landelijke technische storing. Hierdoor heeft het op meerdere plekken geen cameratoezicht en kan het geen rode kruizen plaatsen om rijstroken af te sluiten. Dit kan gevaarlijk zijn als er een voertuig stilstaat op de snelweg.

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Ook zijn bruggen, sluizen en tunnels niet centraal te bedienen. In sommige gevallen wordt dit nu handmatig gedaan, maar het kan volgens RWS wel voor hinder en vertraging zorgen. De storing ontstond tijdens werkzaamheden aan een glasvezelkabel. De weg- en waterbeheerder is bezig met herstelwerkzaamheden, maar weet nog niet hoe lang de storing gaat duren.

Gezien de weerwaarschuwingen van het KNMI roept RWS weg- en vaarweggebruikers op de actuele weerinformatie in de gaten te houden. Zaterdagavond geldt code geel vanwege zware onweersbuien en in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geeft het weerinstituut vanaf 20.00 uur code oranje af.

Websites

„Als je nu op een bootje aan het dobberen bent, kan het dus zijn dat bepaalde bruggen of sluizen op dit moment niet of minder snel werken”, zegt een RWS-woordvoerster. „Aangezien het straks gaat onweren, moet je dus wel zorgen dat je vroeg genoeg omkeert om naar huis te gaan.”

Naast verstoringen in het verkeer zijn meerdere websites van RWS niet bereikbaar of kunnen ze niet worden geüpdatet. Ook is de Landelijke Informatielijn tijdelijk niet beschikbaar.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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