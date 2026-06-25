Redactie
Redactie Verkeer 25 jun 2026
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Rijkswaterstaat: bij extreme hitte alleen weg op als dat nodig is

SCHEVENINGEN - Drukte op de wegen van en naar het strand. Badgasten zoeken verkoeling op het Scheveningse strand. Door de stijgende temperatuur treedt maandag het Nationaal Hitteplan in werking. ANP PHIL NIJHUIS
ANP / ANP / Phil Nijhuis

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om vrijdag alleen de weg op te gaan als dat nodig is. Het KNMI heeft voor het grootste deel van het land code rood afgegeven vanwege extreme hitte. Wie toch de snelweg op gaat, moet zich goed voorbereiden door bijvoorbeeld voldoende water en een paraplu of parasol mee te nemen, aldus Rijkswaterstaat.

De verkeersdienst werkt al enkele dagen met het hitteprotocol, wat inhoudt dat gestrande weggebruikers op de wegen die Rijkswaterstaat beheert zo snel mogelijk naar „een veilige locatie met voorzieningen” worden gebracht, zoals een tankstation of parkeerplaats. Ook worden de roosters van weginspecteurs aangepast, zodat zij sneller afgewisseld worden.

Eerder kondigde Rijkswaterstaat al aan dat verschillende werkzaamheden dit weekend niet doorgaan vanwege de warmte. Het gaat onder andere om werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal-West, op de A27 tussen knooppunt St. Annabosch en knooppunt Hooipolder, de A73 tussen knooppunt Ewijk en Wijchen en de A2 tussen Vught en Best.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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