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Rijbewijs wordt luxe voor jongeren: kosten stijgen naar ruim 3300 euro

Een rijbewijs halen kost Nederlanders in 2026 gemiddeld tussen de 3000 en 3300 euro. Uit een analyse van AutoWeek en cijfers van het CBR blijkt dat de totale kosten in tien jaar tijd met ongeveer 1000 euro zijn gestegen.

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Cijfers laten zien dat kandidaten voor een theorie-examen inmiddels 63 procent meer betalen dan tien jaar geleden. Ook de kosten van andere onderdelen zijn flink gestegen sinds 2016. Zo werd het praktijkexamen in dezelfde periode bijna de helft duurder en hetzelfde geldt voor rijlessen.

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Grote verschillen kosten rijbewijs

In 2016 betaalde je voor een theorie-examen nog 31 euro. In 2026 moet je hier 50,50 euro voor betalen, een stijging van bijna 63 procent. Ook de kosten van het praktijkexamen zijn in deze periode flink gestegen, namelijk van 98,25 euro naar 143,50 euro. Het gaat hierbij om een toename van ruim 46 procent.

Van 2300 euro naar ruim 3300 euro: wat kost een rijbewijs tegenwoordig?

En hier blijft het niet bij: ook de kosten van rijlessen zijn de afgelopen jaren flink gestegen door stijgende lonen, oplopende bedrijfskosten voor rijscholen en hogere brandstofprijzen. Kandidaten zijn tegenwoordig gemiddeld tussen de 3000 en 3300 euro kwijt aan het behalen van hun rijbewijs. Ter vergelijking: uit cijfers van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) blijkt dat Nederlanders in 2018 nog gemiddeld 2300 euro kwijt waren.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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