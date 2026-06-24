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Op hol geslagen Tesla zonder bestuurder richt ravage aan bij tankstation

Een Tesla Model 3 zonder bestuurder heeft een ravage aangericht bij een tankstation in Californië. Dit is vast niet wat het merk verstaat onder Full Self-Driving.

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Voorbijgangers zullen vast vreemd opgekeken hebben toen ze in Los Angeles een Tesla Model 3 met piepende banden in de rondte zagen gaan. TikTok-gebruiker @maurolarin251 was een van hen en begon met filmen.

Tesla Model 3 crasht zonder bestuurder

Kijkers krijgen niet mee wat eraan voorafging. Op het moment dat de video begint, zien we de Tesla midden op de weg achteruit rondjes tollen. Enkele tellen later komt de op hol geslagen Model 3 tegen een brandkraan tot stilstand, waarna er op haast filmische wijze een gigantische straal water de lucht in spuit.

Leestip: Zelfrijdende Tesla mag in Nederland de weg op, zien we dat zitten?

Op de achtergrond hoor je een omstander vragen of de bestuurder in orde is, waarop een ander met enige verbazing stelt dat er niemand aan boord zit. Hoewel in de video wel kortstondig de remlichten aan lijken te gaan, geeft ook de plaatser van deze beelden aan dat er niemand in de auto zat.

Komt dit door Full Self-Driving?

Zou de auto dan écht uit zichzelf zijn gaan rijden of lag er mogelijk toch iemand met de rugleuning naar beneden geklapt op de bestuurdersstoel? Dat blijft voorlopig een mysterie. Hoe dit ongeluk precies heeft kunnen gebeuren en of het iets van doen heeft met Tesla’s autonome rijfuncties, is namelijk niet bekend.

Toch kun je er vergif op innemen dat critici deze gelegenheid aangrijpen om hun ongezouten mening over Elon Musks EV-merk te ventileren. Onder de video, die in enkele weken tijd al bijna 10 miljoen keer is bekeken, wemelt het van de reacties waarin met een beschuldigende vinger wordt gewezen naar Tesla’s Autopilot en Full Self-Driving.

Zelf voor gevaar kiezen

Toch kiezen veel Tesla-gebruikers zelf ook voor gevaar. Zo weten ze met een nieuwe truc de Autopilot in de maling te nemen waardoor je kunt slapen en appen achter het stuur.

„Autonoom rijdende auto’s zijn veel gevaarlijker dan ze ons willen doen geloven”, leest een opmerking met zo’n 10.000 likes. „Het moet zo gênant zijn wanneer je auto een woede-uitbarsting heeft in het openbaar”, grapt een ander. Overigens blijken ook veel Nederlanders (en experts) erg kritisch op zelfrijdende auto’s.

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Geschreven door Coen Grutters Hoewel handgeschakelde achterwielaandrijvers zijn autohart sneller doen kloppen, schrijft en presenteert hij met hetzelfde enthousiasme over alles wat autoland te bieden heeft.

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