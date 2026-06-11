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Nederlanders betaalden ruim 900 miljoen euro aan verkeersboetes: vooral bellen is duur

Wie in 2025 het gaspedaal iets te enthousiast intrapte, was zeker niet de enige. In dat jaar werden Nederland namelijk ruim 7,6 miljoen verkeersboetes uitgedeeld. Samen leverden die de staatskas ruim 900 miljoen euro op.

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Dat blijkt uit een analyse van vergelijkingssite Overstappen.nl, gebaseerd op cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Eerder meldde Metro al dat het kabinet de verkeersboetes opnieuw heeft verhoogd.

5,5 miljoen boetes voor te hard rijden in 2025

Van alle geregistreerde overtredingen had ruim 70 procent betrekking op snelheid. In totaal werden er 5,5 miljoen boetes uitgeschreven voor te hard rijden.

Die snelheidsovertredingen waren goed voor ruim 461 miljoen euro aan boete-inkomsten, bijna de helft van het totale bedrag dat automobilisten moesten afrekenen. Gemiddeld kostte een snelheidsovertreding bestuurders zo’n 83 euro.

De cijfers laten zien dat te hard rijden nog altijd met afstand de meest voorkomende verkeersovertreding in Nederland is.

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Bellen achter het stuur kost gemiddeld 359 euro

Hoewel veel minder vaak beboet, blijkt handheld bellen achter het stuur financieel een stuk pijnlijker. Hiervoor werden vorig jaar ruim 248.000 boetes geregistreerd.

Toch leverde die relatief kleine groep overtredingen bijna 89,1 miljoen euro op. Gemiddeld betaalde een bestuurder ruim 359 euro per boete.

Volgens autoverzekeringsexpert Jean-Paul Würsten van Overstappen.nl is dat bewust beleid. „De hoge tarieven voor handheld bellen zijn geen toeval. Omdat dit een overtreding is met een groot ongevalrisico, gebruikt de overheid de boetehoogte als afschrikmiddel om gevaarlijke situaties te voorkomen. Wie toch de fout ingaat, betaalt daar fors voor.”

Ruim 550.000 verkeersboetes in Amsterdam

Niet iedere gemeente kreeg evenveel verkeersboetes te verwerken. Amsterdam stond in 2025 bovenaan met ruim 550.000 geregistreerde overtredingen.

Daarachter volgen enkele gemeenten waar veel verkeer passeert en waar op grote schaal wordt gehandhaafd:

Amsterdam – 550.264 boetes Stichtse Vecht – 498.032 boetes Rotterdam – 487.136 boetes Den Haag – 297.156 boetes Haarlemmermeer – 272.795 boetes

Dat Stichtse Vecht zo hoog eindigt, kan komen door de aanwezigheid van belangrijke verkeersaders en trajectcontroles binnen de gemeentegrenzen.

Bijna een miljard euro aan verkeersboetes

Alles bij elkaar werden in 2025 precies 7.820.153 verkeersboetes geregistreerd. De totale opbrengst kwam uit op bijna 923 miljoen euro. Eerder stapte CJIB naar de Tweede Kamer, omdat het de verkeersboetes te hoog vond.

De analyse van Overstappen.nl is gebaseerd op de instroomcijfers van het CJIB. Daarbij zijn verschillende overtredingen samengevoegd in grotere categorieën, zoals snelheidsovertredingen, fout parkeren, roodlichtovertredingen en bellen achter het stuur.

De cijfers maken één ding duidelijk: hoewel verkeersveiligheid voortdurend aandacht krijgt, blijft de Nederlandse automobilist nog regelmatig in de fout gaan. Vooral een te zware rechtervoet blijkt miljoenen keren per jaar een dure gewoonte.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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