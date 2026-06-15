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Met 30 graden op komst: mag je eigenlijk autorijden met slippers aan?

Met temperaturen richting de 30 graden op komst kiezen veel Nederlanders voor slippers, maar volgens verkeersorganisaties en Allianz Direct is dat achter het stuur niet zonder risico. Dit zijn de regels én mogelijke gevolgen bij een ongeluk.

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In Nederland is het toegestaan om met slippers achter het stuur te zitten. Toch waarschuwen verkeersorganisaties en verzekeraar Allianz Direct dat dat niet zonder risico is.

Autorijden met slippers is niet verboden

In de Nederlandse wet staat nergens dat autorijden met slippers verboden is. Je kunt er dus niet zomaar een boete voor krijgen. Wel geldt een algemene verkeersregel: bestuurders mogen geen gevaarlijke situaties veroorzaken of het verkeer hinderen. Omdat slippers kunnen blijven haken achter pedalen of juist van een pedaal af kunnen glijden, wordt rijden op slippers door veel deskundigen afgeraden. Ook Veilig Verkeer Nederland wijst erop dat het misschien niet verboden is, maar zeker niet de veiligste keuze.

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Frankrijk en Spanje: kun je daar een boete krijgen voor autorijden met slippers aan?

Niet de hele wereld denkt hetzelfde over slippers achter het stuur. Wie bijvoorbeeld deze zomer met de auto naar Frankrijk of Spanje gaat, moet extra opletten. In die twee landen kunnen slippers achter het stuur wel problemen opleveren.

Daar kunnen agenten oordelen dat je schoeisel de verkeersveiligheid in gevaar brengt. Dat kan resulteren in een boete, ook al bestaat er niet altijd een specifieke regel die slippers expliciet verbiedt. Controleer daarom voor vertrek altijd de verkeersregels van je vakantiebestemming.

Kan een verzekeraar moeilijk doen na een ongeluk met slippers aan?

Maar wat gebeurt er als je toch schade veroorzaakt, terwijl je autorijdt met slippers aan? Omdat je schoenen in Nederland niet per se uitmaken, ben je volgens verzekeraars in principe gewoon verzekerd. In polisvoorwaarden staat doorgaans niet dat rijden met slippers verboden is.

Toch kan de situatie ingewikkelder worden als blijkt dat je schoeisel een rol heeft gespeeld bij het ontstaan van een ongeluk. Verzekeraars kijken daarbij onder meer naar de vraag of er sprake was van roekeloos of gevaarlijk gedrag. Hoewel een claim niet automatisch wordt afgewezen, kan discussie ontstaan wanneer slippers aantoonbaar hebben bijgedragen aan een ongeval.

Verzekeraar Allianz Direct adviseert daarom om voor vertrek even van schoeisel te wisselen. Een paar dichte schoenen zorgt voor meer grip op de pedalen en verkleint de kans op ongelukken. Voor wie onderweg naar het strand of een barbecue gaat, is de oplossing simpel: slippers aan op de bestemming, maar liever niet achter het stuur.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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