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Mag je toeteren als iemand niet doorrijdt bij een groen verkeerslicht?

„Hij wordt heus niet groener, hoor!” We hebben het allemaal weleens verbitterd geroepen naar een voorligger die bij een verkeerslicht niet oplet. Soms gevolgd door een ferme druk op de claxon. Maar mag je in zo’n situatie eigenlijk wel toeteren?

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Want als het niet mag, kan het je flink geld kosten. In 2026 bedraagt de boete voor het onnodig afgeven van signalen (daaronder valt ook toeteren) namelijk 190 euro. Dat is een flinke prent.

Toeteren alleen ter afwending van dreigend gevaar

Voor iedereen die weleens claxonneert naar een treuzelende voorligger – al is het met de beste bedoelingen – hebben we slecht nieuws. Het mag namelijk niet.

Artikel 28 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 stelt het volgende: “Bestuurders mogen slechts geluids- en knippersignalen geven ter afwending van dreigend gevaar.” Bijvoorbeeld als een andere automobilist je over het hoofd ziet en tegen je aan dreigt te rijden.

Hoe vervelend wachten voor een groen verkeerslicht ook is, het is geen dreigend gevaar en toeteren is dus niet de bedoeling. Sterker nog, op basis van dit wetsartikel kun je stellen dat zelfs kort met het grootlicht knipperen niet toegestaan is.

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Verkeerde boete

Mocht je een boete krijgen voor onnodig toeteren, let dan even goed op. Het kan zijn dat die bon onder een verkeerde feitcode wordt uitgeschreven. De juiste code is R 419 en niet R 522.

Die laatste code hoort namelijk bij het veroorzaken van onnodig geluid en het boetebedrag daarvoor bedraagt maar liefst 320 euro. Daarbij gaat het om situaties zoals het onnodig gas geven terwijl je stilstaat, rijden in een te lage versnelling of het hebben van een te luid uitlaatsysteem.

Hoewel het maar de vraag is of oom agent je ook daadwerkelijk zal beboeten als je een keer kort toetert om een afgeleide voorligger op een groen licht te attenderen, is de goedkoopste optie om gewoon een paar seconden geduld te hebben.

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Geschreven door Coen Grutters Hoewel handgeschakelde achterwielaandrijvers zijn autohart sneller doen kloppen, schrijft en presenteert hij met hetzelfde enthousiasme over alles wat autoland te bieden heeft.

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