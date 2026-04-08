Meer benzine besparen? Dit knopje in de auto wil je kennen

Betaal je flink wat benzine voor een ritje naar je werk? Dan ben je zeker niet de enige. De brandstofprijzen zijn de afgelopen tijd hard gestegen, onder andere door spanningen en conflicten in de wereld, waardoor autorijden steeds duurder wordt. Dat zorgt ervoor dat veel mensen bewuster gaan kijken naar hun rijgedrag en naar manieren om te besparen.

Toch zijn er simpele trucs die veel automobilisten niet kennen, namelijk een knopje met daarop het pictogram van een auto met daarin een pijl. En dat kan je tot wel 10 procent aan brandstof schelen.

Trucje om op brandstof te besparen

Het AD legt uit wat dit knopje precies kan doen. Het knopje, dat in de meeste moderne auto’s standaard zit, is in eerste instantie bedoeld om inzittenden te beschermen tegen giftige gassen, bijvoorbeeld als je door een tunnel rijdt. Het sluit de toevoer van de buitenlucht namelijk af en laat de aanwezige lucht in het interieur rondgaan.

Maar die recirculatieknop zorgt er dus ook voor dat je op brandstof kunt besparen. De lucht in de auto koelt daardoor sneller af. Doordat de airco dezelfde lucht in de auto gebruikt, hoeft hij de warme en vochtige buitenlucht niet opnieuw te koelen. Hierdoor werkt het systeem efficiënter en kan het vaak op een lager standje draaien.

Knopje in de auto

Doordat de airconditioning dus minder hard hoeft te werken, verbruikt de auto ook minder energie. Bij een auto met een verbrandingsmotor betekent dat dat er minder brandstof nodig is, terwijl er bij een elektrische auto juist minder batterijcapaciteit wordt gebruikt. Uiteindelijk zorgt dat ervoor dat je efficiënter rijdt en dus minder kosten hebt aan brandstof.

Volgens de Britse krant The Sun kan het brandstofverbruik door het gebruik van de airco met zo’n 10 procent toenemen. Stap je in een auto die al flink heet is, dan kan dat zelfs oplopen tot ongeveer 20 procent. Door de recirculatiestand te gebruiken, kun je dat effect flink verminderen. Vooral bij korte ritten is het verschil goed merkbaar, omdat de airco dan extra hard moet werken om de warme lucht in de auto snel af te koelen. Met recirculatie is dat proces een stuk makkelijker en zuiniger.

Ramen opendoen

Volgens de RAC, de Britse evenknie van de ANWB, is het voor een zo laag mogelijk brandstofverbruik ook aan te raden om bij het wegrijden een minuut of twee de ramen te openen om alle warme lucht te laten ontsnappen.

Dat moet je doen totdat de lucht uit de ventilatieopeningen koeler aanvoelt dan de buitentemperatuur. Kortom: ventilatie kan veel doen met je brandstofgebruik.

Effecten aangetoond

„Zodra er koude lucht uit ventilatieopeningen komt, moet je alle ramen sluiten en de recirculatieknop indrukken”, zegt een woordvoerder van de RAC. „Daardoor verbruik je veel minder energie dan wanneer je steeds warme buitenlucht door het systeem laat stromen.”

De effecten zijn volgens de RAC vooral merkbaar tijdens korte ritten, omdat je dan zonder problemen de recirculatiestand kunt blijven gebruiken. Op langere afstanden is het wel aan te raden om deze uit te schakelen. Omdat er geen toevoer van verse lucht is, neemt de hoeveelheid kooldioxide in de auto namelijk toe. Dat kan leiden tot vermoeidheid, een slechte concentratie of een verminderde reactiesnelheid.

