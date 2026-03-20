Schade aan je vakantie-huurauto veroorzaakt? Dit kost het gemiddeld

Een kras op de bumper of een barst in de ruit. Schade aan een huurauto is zo gemaakt, maar kan een flinke domper op je vakantie zijn. De rekening loopt namelijk snel op. Wat betaal je eigenlijk gemiddeld als je een huurauto beschadigt?



Uit onderzoek onder 2000 mensen van onderzoeksbureau iVOX in opdracht van autohuurspecialist Sunny Cars blijkt dat de helft van de Nederlanders grote angst heeft voor mogelijke schade aan een huurauto.

Angst voor mogelijke schade aan huurauto

Zij zijn vooral bang voor onterechte schades die in rekening worden gebracht (51 procent) en discussies over krasjes en deukjes die al op de auto zaten (34 procent). Ook vrezen zij dat iemand anders schade maakt aan de huurauto (27 procent), dat er geen hulp wordt geboden (20 procent), dat er onvoldoende verzekeringsdekking is, waardoor kosten mogelijk voor eigen rekening komen (19 procent), dat ze schade veroorzaken zonder het te merken en achteraf een rekening ontvangen (16 procent) en dat ze de verkeerde brandstof tanken (7 procent).

Vrouwen zijn doorgaans angstiger dan mannen (55 tegenover 45 procent), terwijl mannen juist vaker schade rijden. 18 procent van de mannen geeft aan schade te hebben gereden in het verleden, in vergelijking met 14 procent van de vrouwen.

Dit zijn de gemiddelde kosten bij schade

Kleine beschadigingen, zoals deukjes en krasjes, komen het vaakst voor. Bijna de helft (47 procent) van alle schades die gemeld wordt bij de autohuurspecialist vallen in deze categorie. Het kost gemiddeld 583 euro om zo’n kleine schade te laten repareren. Wat zijn de gemiddelde kosten voor overige schades?

Dakschade: 641 euro

Bodemschade: 485 euro

Glasbreuk / sterretje in voorruit: 487 euro

Bandenschade: 205 euro

Verlies van autosleutels: 346 euro

Takel- of sleepkosten: 243 euro

De Consumentenbond waarschuwde vorig jaar voor autoverhuurders in Spanje, die er slinkse praktijken op na zouden houden. Bedrijven zouden onduidelijk communiceren en extra kosten voor bijvoorbeeld aanvullende verzekeringen, upgrades en vermeende schades rekenen.

