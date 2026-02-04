Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Weer plan om fatbikes uit de stad te weren, maar zo makkelijk gaat dat niet

Enschede wil een rijverbod voor fatbikes in de voetgangerszone van de binnenstad tijdens de drukste momenten. Dat voorstel doet het college aan de gemeenteraad. Nu blijkt echter dat het weren van fatbikes niet zomaar gaat.

Wethouder Marc Teutelink spreekt bij zijn plan rond fatbikes van „een heel goed voorstel dat juridisch verdedigbaar is”. De wethouder heeft het ook juridisch laten checken, maar hij weet niet zeker of het juridisch haalbaar is.

Teutelink is niet de eerste wethouder die het aan banden leggen van fatbikes wil doorvoeren. Onder meer ook Amsterdam is zeer concreet – en al meerdere maanden – met een plan bezig. Je ziet daarover ook een video boven dit artikel.

Op sommige tijden wel fatbikes, op andere tijden niet

Meerdere gemeenten willen fatbikes weren, maar dat is lastig omdat er geen juridisch onderscheid is tussen deze niet altijd geliefde tweewielers en andere elektrische fietsen. Dat merkt men in Enschede nu ook.

Het verbod in de Twentse stad moet tot stand komen door een aanpassing van de lokale verordening (APV). Via die regeling zijn er volgens Teutelink meer mogelijkheden. Hij legt uit dat uit onderzoek blijkt dat fatbikes de meeste overlast veroorzaken. Door de voertuigen op bepaalde tijden en in bepaalde delen te weren, wordt volgens de wethouder een „proportionele verkeersmaatregel genomen”. Zo geldt het verbod bijvoorbeeld niet om 04.00 uur ’s nachts, als er bijna niemand in de binnenstad is.

Teutelink meldt dat meer dan dertig gemeenten meekijken met de plannen van Enschede. „En elke dag bellen er nog meer.”

Fabrikanten ‘slim’: skinnybikes

De regeling in Enschede moet dus specifiek voor de fatbike gaan gelden, onder meer te herkennen aan de dikke banden. Verkeersrechtexpert Rembrandt Groenewegen van juridische hulpverlener DAS meldde eerder dat fabrikanten daarop inspelen door skinnybikes te maken, ebikes met dunne banden. Hij ziet dan ook heil in het invoeren van maatregelen voor alle e-bikes. Teutelink zegt daarover dat de focus nu op de fatbikes ligt en als er overlast mocht komen van skinnybikes, „dan gaan we daar weer naar kijken”.

De gemeenteraad besluit op 9 maart over het voorstel van het college.

Nog nergens een concreet verbod op fatbikes

Zoals gezegd: de hoofdstad wil ook dat fatbikes uit drukke gebieden verdwijnen. Dat is nog niet rond. In Amsterdam hoopt men op overheidsbeleid, maar vindt dat ‘Den Haag’ te lang doet over regels tegen overlast.

Er zijn meer steden die de hersens over een fatbikeverbod kraken. In Utrecht bijvoorbeeld, waar een meerderheid in de gemeenteraad zo’n verbod ziet zitten, bleek in december. Ook Zoetermeer onderzoekt hoe de overlast van het snelle voertuig kan worden beperkt. Daar wordt nagedacht over maatregelen, campagnes en extra handhaving.

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven schreven in september een alarmerende brief aan de Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat. Die ging over het weren van fatbikes, elektrische vrachtfietsen en brommobielen van het fietspad.

