Luisteraars van deze radiozender lopen het meeste risico op een verkeersboete

Of je nu even lekker mee wil blèren met muziek of op de hoogte wil blijven van het laatste nieuws: radio luisteren doen we nog steeds het liefst in de auto. Maar wist je dat het luisteren naar bepaalde zenders de kans op een verkeersboete kan verhogen? Welke dat zijn én hoe dat komt lees je hier.

Het online platform Autrotrack was nieuwsgierig hoeveel mensen onderweg in de auto naar de radio luisteren en wat voor muziekaanbod ze voorgeschoteld krijgen. Voor hun onderzoek werden 1540 mensen ondervraagd. En wat blijkt? Voor de meeste mensen (meer dan 81 procent) is de auto nog steeds dé favoriete plek om naar de radio te luisteren. Bij de merendeel van de ondervraagden zijn de zenders Qmusic, Radio 538 en Sky Radio het meest populair.

Meest gedraaide nummers en artiesten

Tegelijkertijd valt ook op dat Nederlanders graag afstemmen op regionale omroepen. Vooral Omroep Gelderland, RTV Utrecht en Omroep Brabant zijn erg in trek. Hoewel radio luisteren het meest populair is in de auto, geeft 31 procent van de respondenten aan dat ze ook naar streamingdiensten luisteren. Slechts 9 procent vindt het fijn om naar een podcast te luisteren.

AutoTrack hield ook 26 weken lang bij welke liedjes op de radio werden gedraad. Hierbij werden hits van het moment niet meegerekend, er werd alleen gekeken welk liedjes ouder dan vijf jaar het meest gedraaid werden. Take on me van A-ha uit 1981 blijkt het meest gedraaid te worden, gevolgd door Cruel Summer van Taylor Swift (2019) en Africa van Toto (1982). Ook artiesten als Michael Jackson, Bob Marley, Coldplay en Prince bleken erg populair te zijn onder radiozenders.

Radiozender en meeste kans op verkeersboete

Het luisteren naar de radio in de auto is niet zonder gevaren: luisteraars van Slam, Kink en Radio 538 moeten het meest oppassen dat ze geen brief van het CJIB ontvangen. Opzwepende muziek zorgt er namelijk voor dat we massaal harder gaan rijden. Met 127 bpm (beats per minute) heeft Kink de meest opzwepende muziek van alle zenders. Radio 539 en Slam hebben allebei een bpm van 125. Luisteraars van radiozenders als NPO Klassiek (105 bpm), FunX (116 bpm) en Joe (119 bpm) lopen het minste risico op een verkeersboete.

Overigens heeft het luisteren naar muziek ook een positief effect: het kan namelijk de kans op dementie verkleinen.

