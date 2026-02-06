Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Elektrische auto toch weer de toekomst? ‘Op benzine rijden gaan ze duurder maken’

De elektrische auto, dat was de toekomst toch? De verkoop ervan loopt echter terug, rijden op benzine is nog lang niet verdwenen. Zo lijkt het nu althans. Maar hoe gaat dat zijn met het nieuwe kabinet Jetten? Nieuws van de Dag ging daar gisteravond op in.

Het toekomstige kabinet D66 / CDA / VVD wil weer vol inzetten op elektrisch rijden. In de Nieuws van de Dag-studio duidt autojournalist Carlo Brantsen de zaak. Hij geeft toe op benzine te rijden en „een petrol head” te zijn. Elektrisch rijden? „Je komt wel van A naar B, maar op een klinische, niet leuke manier.”

Begin dit jaar ging het SBS6-programma al in op de accijnsverhogingen op benzine en diesel die op 1 januari ingingen. „2026 is snel duur geworden“, zag Coen Grutters van Autovisie toen.

Vorig jaar nog snel een elektrische auto gekocht

Dat de elektrische auto minder populair is, vindt Carlo Brantsen een wat vertekend beeld. Hij zag de verkoop vorig jaar nog oplopen, maar dat kwam omdat per dit jaar een aantal subsidievoordelen zouden wegvallen. „Ze hebben nog gauw, in 2025, zo’n auto aangeschaft. Bedrijven met name, want daar blijft nog vijf jaar de gunstige regelgeving op zitten.”

Het kabinet van Rob Jetten zet in op meer laadpalen voor de elektrische auto en – toch weer – een fiscaal aantrekkelijke regeling voor elektrisch rijden. Het moet voor automobilisten in het land aantrekkelijk worden om de auto die op benzine rijdt, de deur uit te doen. Dat laatste moet uiteraard ten goede komen aan het milieu.

‘Bezineauto’s worden duurder gemaakt’

„Weet je wat ik denk dat ze gaan doen?”, zegt specialist Brantsen, „de benzineauto’s duurder maken.” De journalist denkt dat dat bijvoorbeeld via wegenbelasting en fiscale bijtelling gaat. „Noem maar op, de overheid heeft een aantal van dat soort instrumenten tot z’n beschikking.”

Brantsen ziet prijzen van elektrische auto’s soms wat dalen. „De gemiddelde prijs zakt wel, van kleine gemiddelde autootjes met een accu. Alleen, daar zit ook maar een klein accuutje in. Daar kom je niet ver mee. Het blijft een onpraktisch, relatief duur ding.” Wat hem betreft is de auto-toekomst met kabinet Jetten voorlopig zowel voor mensen met een elektrische auto als bezinerijders „geen lekker vooruitzicht”.

In de video hierboven reageert ook Caroline van der Plas van toekomstig oppositiepartij BBB.

Wil je de hele uitzending van Nieuws van de Dag terugkijken? Dat kan via Kijk.nl.

