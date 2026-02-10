Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bijna 1000 euro boete bij snelheidsovertreding van 7 km te hard, hoe kan dat?

Een bestuurder van een Ford Fiesta heeft een boete van 960 euro op zijn deurmat gekregen. De man reed in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts slechts 7 km per uur te hard.

Als je een boete krijgt (dit zijn de bedragen voor 2026), moet je altijd goed opletten. Hoewel flitspalen en andere controleapparatuur het vaak bij het rechte eind hebben, komen fouten zeker voor. Zo wordt zelfs een op de negen boetes door scanauto’s vernietigd, weten Metro’s collega’s van Autovisie.

Ruim 1000 euro boete

De bestuurder reed in september 2025 met zijn Fiesta over de snelweg bij Windhagen richting Frankfurt. Hij werd geflitst met 131 km/h, waar een maximumsnelheid van 120 km/h geldt. Na correctie bleef hier 7 km/h te hard van over.

Normaal gesproken zou je hier een kleine boete voor krijgen, maar de man kreeg een gigabekeuring van 960 euro op zijn deurmat. Daar komt nog ruim 50 euro aan extra kosten bij, waardoor het totaal verschuldigde bedrag maar liefst 1011,50 euro bedraagt. Alsof dat nog niet genoeg is, wordt ook een rijverbod van een maand opgelegd.

De auto werd door de camera’s aangezien voor een vrachtauto en reed daarom niet 7 maar 47 km/h te hard. De man is in bezwaar gegaan tegen de boete, maar heeft vooralsnog geen gelijk gekregen. De procedure loopt nog steeds. Dat zou kat in ’t bakkie moeten zijn, toch?

