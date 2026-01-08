Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit is de reden dat je een strooiwagen beter niet inhaalt

Strooiwagens hebben één doel en dat is de veiligheid van iedereen op de weg vergroten. Toch kan het frustrerend zijn als je er eentje voor je hebt: het tempo van een strooiwagen ligt laag, waardoor inhalen verleidelijk is. Toch kun je dat maar beter niet doen.

De afgelopen dagen heeft het flink gesneeuwd en gevroren, wat betekent dat de strooiwagens weer volop worden ingezet.

Wanneer wordt er gestrooid?

Er zijn speciale gladheidscoördinatoren die besluiten of het nodig is om te strooien. Zij zijn hier speciaal voor opgeleid en maken gebruik van een speciaal gladheidsmeldsysteem. Dat is een netwerk van sensoren in het wegdek een meetpunten langs de weg. Hierdoor kunnen zij 24/7 de situatie buiten in de gaten houden. Het systeem meet niet alleen de temperatuur van het wegdek, maar ook de luchtvochtigheid en wind.

Waarom je een strooiwagen beter niet kunt inhalen

Als het nodig is om te strooien worden de strooiwagens ingezet om strooizout, pekel of zand te verspreiden om zo gladheid door sneeuw, ijzel of vorst op wegen en fietspaden te voorkomen. Hierdoor wordt het wegdek een stuk veiliger en verbetert de grip, waardoor de kans op ongelukken een stuk kleiner is. Als je een strooiwagen voor je hebt rijden, weet je dan ook zeker dat de weg waar je overheen rijdt een stuk veiliger is. Als je de strooiwagen inhaalt, begeef je je juist weer op een onbehandeld weggedeelte dat heel glad kan zijn. Daardoor is de kans op ongelukken een stuk groter.

Daarnaast is het belangrijk om je te realiseren dat het opspattend zout van de strooiwagen je zicht kan beperken, waardoor je de weg minder goed kan zien en mogelijk ook andere weggebruikers niet op tijd ziet. En wist je dat het opspattende zout schade kan veroorzaken aan je auto? Het versnelt roest, beschadigt lak, tast rubber aan en corrodeert je velgen. Ook kan zout kan zich ophopen rond sensoren van je auto, waardoor waarschuwingslampjes op het dashboard onterecht gaan branden.

Kortom: het is niet heel verstandig om een strooiwagen in te halen. Als je veel waarde hecht aan je veiligheid, kun je het beste er gewoon achter blijven rijden.

