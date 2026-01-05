Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Rijkswaterstaat: mijd wegen in regio Utrecht om winterse weer

Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers om in de regio Utrecht niet de weg op te gaan in verband met het winterse weer. „We zien de snelwegen rondom Utrecht vastlopen”, aldus de dienst. „Er trekken nu sneeuwbuien over en daardoor zijn de wegen slecht begaanbaar en zullen de files verder toenemen.”

Ook elders in het land leiden sneeuw en gladheid tot hinder op de weg. Op meerdere plekken zijn ongelukken gebeurd, onder meer op de A27 bij Nieuwegein.

ANP

