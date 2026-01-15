Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Massaclaim om verkeersboetes: CJIB moet mogelijk 500 miljoen euro terugbetalen

Als je een verkeersboete krijgt, maar die niet op tijd betaalt, gaat het boetebedrag omhoog. Nu is CJIB.claim.nl een massaclaim gestart tegen het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), juist vanwege die verhogingen. Al duizenden gedupeerden hebben zich aangesloten bij de claim.

Volgens de initiatiefnemers zijn de verhogingen als je te laat betaalt, juridisch onhoudbaar. Het totaal terug te vorderen bedrag wordt geschat op meer dan 500 miljoen euro.

Verhoging op verkeersboetes

Ook de rechtbank Den Haag kijkt naar de verhogingen die het CJIB oplegt als iemand boete(s) niet op tijd betaalt. De rechtbank heeft onlangs prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad over de rechtmatigheid van de wettelijke verhogingen op verkeersboetes. De vraag is daarbij: zijn de verhogingen niet zó hoog dat het eigenlijk een extra straf wordt? De verhogingen kunnen een boete namelijk verdrievoudigen.

Volgens de initiatiefnemers zijn de huidige verhogingen mogelijk in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Europese evenredigheidsbeginsel. „Wie een boete van 100 euro te laat betaalt, ziet dat bedrag al snel oplopen tot 300 euro. Dat staat in geen enkele verhouding tot het ‘vergrijp’ van te late betaling”, zegt verkeersjurist Brahim de Jong. „Daarmee voldoet het CJIB bovendien niet aan de Wet kwaliteit incassodienstverlening. Ook ontbreekt het keurmerk sociaal verantwoord incasseren.”

De Hoge Raad zal naar verwachting in de loop van dit jaar arrest wijzen.

