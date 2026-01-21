Dit is de filehoofdstad van het land

Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Den Haag mag zich sinds vorig jaar de ‘filehoofdstad’ van Nederland noemen. In geen enkele andere stad stonden automobilisten gemiddeld zo lang vast als in de Hofstad.

Navigatiemaker TomTom berekende dat een rit van 10 kilometer door Den Haag gemiddeld zo’n 8 minuten langer duurde dan bij een vrije doorstroming. Dat komt neer op een vertraging van 51 procent. Files behoren daarmee tot de grootste ergernissen op de weg, zeker voor jongere bestuurders, die bovengemiddeld veel frustratie ervaren door oponthoud in het verkeer.

Den Haag heeft Amsterdam afgelost als stad met de meeste vertraging, blijkt uit het jaaroverzicht van TomTom. De extra reistijd is onder meer het gevolg van tijdelijke afsluitingen rond de NAVO-top, maar ook van grootschalige wegwerkzaamheden die het verkeer in en rond de stad hinderden.

Voor het onderzoek analyseerde TomTom de reistijden in zeventien Nederlandse steden. Opvallend is dat de avondspitsen vorig jaar drukker waren dan een jaar eerder, terwijl de ochtendspits juist soepeler verliep. Volgens de onderzoekers hangt dat samen met flexibeler werken: steeds meer mensen beginnen de werkdag thuis en reizen later naar kantoor. Die spreiding verdwijnt aan het einde van de dag weer, wanneer veel forenzen tussen 17.00 en 18.00 uur tegelijk naar huis gaan.

Alleen in Groningen nam de vertraging duidelijk af, met bijna een kwart ten opzichte van 2024. Dat wordt in verband gebracht met het afronden van de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg en de oplevering van het vernieuwde knooppunt Julianaplein, waardoor eerdere knelpunten zijn verdwenen. In Arnhem en Nijmegen daalde de vertraging licht, terwijl automobilisten in de overige veertien onderzochte steden juist langer onderweg waren.

🚗 De eerste file in Nederland De ANWB weet het niet helemaal zeker, maar houdt het erop dat de eerste file in Nederland ontstond op eerste pinksterdag, 29 mei 1955. Die stond bij knooppunt Oudenrijn in Utrecht, waar de A2 en A12 elkaar kruisen. Door het mooie weer trokken die dag massaal dagjesmensen de weg op.

Hoewel Den Haag de meeste vertraging kent, is Amsterdam volgens TomTom de traagste autostad van Nederland. Dat hangt samen met het uitgebreide 30-kilometer-per-uurbeleid in de hoofdstad. Automobilisten halen er gemiddeld nog geen 23 kilometer per uur. In Den Haag ligt de gemiddelde snelheid rond de 25 kilometer per uur, terwijl Nijmegen met ruim 28 kilometer per uur relatief vlot doorrijdt.

In internationaal perspectief valt de verkeersdruk in Nederland overigens mee. Den Haag, de Nederlandse ‘koploper’, staat wereldwijd op plek 81. De drukste stad ter wereld is Mexico-Stad, waar automobilisten gemiddeld 76 procent extra reistijd hebben. Bengaluru in India volgt daar kort achter. In de Colombiaanse stad Barranquilla ligt de gemiddelde snelheid met 16,4 kilometer per uur nog beduidend lager dan in Nederlandse steden.

