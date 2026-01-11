Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ga niet rijden als het niet nodig is, waarschuwt Rijkswaterstaat

Mensen zouden in de nacht van zondag op maandag en maandagochtend niet de weg op moeten gaan als dat niet nodig is. Met dat advies komt Rijkswaterstaat, nu het KNMI opnieuw met code oranje komt vanwege verwachte ijzel.

Volgens de organisatie moeten mensen rekening houden met „zeer gevaarlijke rijomstandigheden vanwege verraderlijke gladheid”. Rijkswaterstaat zegt daarom 577 strooiwagens in te zetten.

Code oranje geldt in heel Nederland met uitzondering van de provincies Zuid-Holland en Zeeland. In de meeste provincies eindigt de waarschuwing voordat de ochtendspits begint, maar in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel kunnen de wegen ook in de ochtend nog spiegelglad zijn.

Rijkswaterstaat raadt mensen aan de verkeersinformatie in de gaten te houden en rustig te rijden.

