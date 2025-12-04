Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Betalen per kilometer: zo willen D66 en CDA dat jij straks de weg op gaat

Als er één onderwerp is dat bij elk kabinet weer ter sprake komt, dan is het wel rekeningrijden. En ook bij dit nieuwe (toekomstige) kabinet is dat weer het geval. D66 en het CDA zijn grote voorstanders van rekeningrijden en vinden het ‘noodzakelijk’ dat dat wordt ingevoerd. Maar wat zijn de voordelen daarvan?

Rekeningrijden is binnen de politiek al jaren een belangrijk onderwerp en er zijn al meerdere pogingen gedaan om het in te voeren. Toch sneuvelt het onderwerp meestal weer voordat het enigszins concreet wordt. Als het aan D66 en het CDA ligt, gaat het deze keer wél echt gebeuren. De invoering van rekeningrijden stond in de partijprogramma’s van beide partijen en afgelopen dinsdag hebben D66 en het CDA een startdocument gepresenteerd aan informateur Sybrand Buma waarin zij aangaven een groot voorstander te zijn van een variant van rekeningrijden.

Wat is rekeningrijden?

Het idee achter rekeningrijden is dat autobezitters gaan betalen per gereden kilometer. Doordat er steeds meer elektrische auto’s zijn, loopt de staatskas namelijk steeds meer brandstofaccijns mis. In 2040 loopt dat tekort zelfs op tot meerdere miljarden per jaar. Met een kilometerheffing kunnen de misgelopen inkomsten worden gecompenseerd, omdat elektrisch rijden zo ook belast wordt.

D66 en CDA willen echter niet dat iedereen straks evenveel gaat betalen per kilometer. Zij willen dat spitsrijders het meest worden belast. Mensen die dan niet per se in de ochtend- of avondspits hoeven te rijden, kunnen dan juist op rustige momenten de auto pakken, omdat dat geld scheelt. Degenen die de spitsuren niet kunnen mijden, staan daardoor minder lang in de file. Minder files betekent ook minder vervuiling (minder CO₂ en stikstofuitstoot). Door te betalen naar gebruik, plaats en tijd worden mensen niet alleen gestimuleerd om buiten de spits te gaan reizen, maar ook om vaker ov/fiets/deelauto te nemen.

Rekeningrijden vs wegenbelasting

Momenteel is het nog anders geregeld: je betaalt namelijk motorrijtuigbelasting (MRB) voor je auto, ook wel wegenbelasting genoemd. Dat betaal je standaard als je een auto bezit en is gebaseerd op factoren als het gewicht van je auto, de brandstofsoort, de CO₂-uitstoot (of fijnstof bij oudere diesel) en in welke provincie je woont. Hóeveel kilometers je rijdt, speelt in het huidige systeem geen rol. Zelfs als je amper rijdt, betaal je gewoon ‘vaste’ wegenbelasting. Als de plannen van het CDA en D66 doorgaan, dan betaal je straks dus niet meer voor bezit, maar voor gebruik, omdat de belasting wordt gekoppeld aan het aantal gereden kilometers. Hoe meer je dus rijdt, hoe meer je betaalt.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties