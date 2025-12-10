Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Steeds meer klachten over fel fietslicht: dit is de juiste afstelling

Goed werkend, fel licht op de fiets: heel veilig, denk je misschien. Iedereen ziet je aankomen en in het donker fietsen is makkelijker. Maar té fel is juist gevaarlijk. Doordat koplampen van fietsen steeds krachtiger worden, zijn er steeds meer fietsers die daardoor worden verblind. Zo ontstaan gevaarlijke situaties in het verkeer.



Onlangs klonken er al meerdere oproepen om op te letten voor gevaarlijke situaties met betrekking tot fietslicht. Dat was ook de uitkomst van een peiling door de ANWB onder de leden. Bijna twee derde van de ondervraagde weggebruikers wordt regelmatig verblind door de verlichting van tegemoetkomende fietsers. Vooral automobilisten (67 procent) en fietsers zelf (61 procent) ondervinden hinder, maar ook voetgangers (6 procent) worden soms verblind.

Fietslichten checken

Niet alleen de ANWB, ook de Fietsenbond in Apeldoorn maakt zich steeds meer zorgen over gevaarlijke situaties met fietslichten. ‘Check je fietslampje’, zeggen ze daarom. Die oproep doet de Fietsersbond, want de dagen zijn weer donker en kort. En als je fietslicht dan te fel is en niet goed is afgesteld, kun je anderen verblinden en op die manier een gevaarlijke situatie creëren.



Een groot probleem blijkt dat er geen duidelijke regels zijn over de felheid van je fietslichten. Er zijn wel regels, of je een rode lamp of een witte lamp moet hebben en waar die moet zitten, maar niks over de felheid. Fietsspecialist Jacco de Bruin legt daarom aan de NOS uit waar je op moet letten.

„Ik denk dat de positie van de koplamp dat het allerbelangrijkste is. Te ver naar beneden afstellen is ook niet goed. Te erg omhoog ook niet, de vliegtuigen zien het zo ongeveer als een landingsbaan”, benadrukt hij.

Hoe stel je de lamp op je fiets af?

De Bruin: „Recht vooruit vind ik niet goed, want dan word je verblind.” Maar hoe moet het dan wel? „Het licht moet ietsjes naar beneden schijnen. Dat is het allerbeste. Als het fietslicht de grond raakt, dan ziet de fietser waar hij of zij fietst en je bent zeker vanaf 200 meter afstand zichtbaar”, zegt de Bruin.

En wat is de volgende stap? „Wij denken dat de wet- en regelgeving aangepast zou moeten worden. Die komt uit 1990, dat is heel lang geleden. We hadden toen hele andere fietsen met hele andere fietsverlichting. Dus in de wet- en regelgeving zou ook zeker kunnen staan hoe fel fietsverlichting mag zijn.” Volgens de ANWB stamt de huidige wetgeving rondom fietsverlichting uit de tijd van dynamo’s. De ANWB pleit daarom ook voor modernisering van de regels over de kwaliteit van fietsverlichting, zoals in Frankrijk en Duitsland al gebeurd is.

Een ‘gevaar’ op de weg

Eerder dit jaar liet de Amsterdamse afdeling van de Fietsersbond weten dat vooral elektrische fietsen en fatbikes voor problemen zorgen. De verlichting van deze fietsen zit vaak in het frame, waardoor de lampen lastiger correct zijn af te stellen.

Als mensen verblind worden door fietsverlichting, kijken ze weg (62 procent), knijpen ze de ogen samen (49 procent) of knipperen ze vaker met de ogen (11 procent). Van de ondervraagden geeft zelfs 2 procent aan de ogen te sluiten bij felle verlichting, blijkt uit het ANWB onderzoek.

