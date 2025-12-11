Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Elektrische auto’s blijken niet gevaarlijker voor voetgangers: dit is waarom

Elektrische auto’s kunnen voor voetgangers soms als een verrassing komen aanrijden. Ze maken minder geluid dan auto’s met een verbrandingsmotor en zijn vaak groter en zwaarder van formaat. Het is daarom logisch dat het idee bestaat dat elektrische auto’s gevaarlijker zijn voor voetgangers. In de praktijk blijkt dat echter niet het geval.

Uit onderzoek blijkt dat elektrische voertuigen niet vaker betrokken zijn bij ongevallen met voetgangers dan ’traditionele auto’s’. Er zijn ook een aantal factoren die écht het verschil maken bij ongevallen, schrijft wetenschapssite Scientas.

Wat zijn de vooroordelen?

De bezorgdheid over elektrische auto’s en voetgangersveiligheid komt uit twee hoeken. Ten eerste het geluid, of beter gezegd: het gebrek daaraan. Een elektrische motor maakt bij lage snelheden nauwelijks geluid, maar voetgangers zijn eraan gewend om auto’s te horen aankomen. Als dat geluid wegvalt, zo was de redenering, zouden er meer aanrijdingen plaatsvinden.

Ten tweede is er het gewicht. Elektrische auto’s zijn veel zwaarder dan vergelijkbare benzineauto’s vanwege de zware batterijpakketten die ze meetorsen. Uit eerder onderzoek blijkt dat bij een botsing tussen twee auto’s van verschillend gewicht de inzittenden van de lichtere auto er slechter vanaf komen. Diezelfde logica zou kunnen opgaan voor voetgangers: een zwaardere auto die je raakt, zou meer schade kunnen veroorzaken.

Geen verschil tussen verschillende auto’s

Wat was de uitkomst van het onderzoek? De auteur van de studie, Zia Wadud, baseerde zijn onderzoek op data uit een database, waarin alle officieel geregistreerde verkeersongevallen in Groot-Brittannië zijn opgenomen. Tussen 2014 en 2023 waren er ruim 210.000 voetgangers betrokken bij een ongeluk. Hiervan werden bijna 170.000 mensen aangereden door personenauto’s of taxi’s. Specifiek waren 1150 slachtoffers betrokken bij een aanrijding met een volledig elektrische auto en bijna 8000 bij een aanrijding met een hybride voertuig.

De resultaten laten zien dat het aantal voetgangersslachtoffers per gereden kilometer voor elektrische auto’s statistisch gezien niet verschilt van dat bij benzine- of dieselauto’s. Bovendien blijkt dat als er toch een aanrijding plaatsvindt, de kans op ernstig letsel of overlijden niet groter is bij een elektrische auto. De zorgen over extra gevaar voor voetgangers door stille elektrische voertuigen wordt in de praktijk dus niet bevestigd.

Veiligheid elektrische auto’s

Bij deze uitkomst speelt een belangrijke factor mee: een mogelijke verklaring voor de relatief goede prestaties van volledig elektrische auto’s is volgens de onderzoekers te vinden in de regelgeving. Sinds 2019 moeten alle nieuwe elektrische en hybride auto’s in het Verenigd Koninkrijk en de EU verplicht zijn uitgerust met een AVAS, een akoestisch waarschuwingssysteem dat bij lage snelheden een geluid produceert zodat voetgangers en fietsers de auto kunnen horen.

De data lijkt aan te tonen dat dat helpt. Als je de vijf jaar voor 2019 vergelijkt met de vijf jaar erna, zie je dat het aantal slachtoffers per gereden kilometer voor elektrische auto’s flink is gedaald. Een bijkomend voordeel van elektrische auto’s is dat ze gemiddeld jonger zijn en daardoor vaker moderne veiligheidssystemen hebben, zoals automatische noodremmen en voetgangersdetectie. Wel vermoedt de onderzoeker dat het extra gewicht van elektrische auto’s bij gelijke uitrusting wél mogelijk zou kunnen leiden tot ernstiger letsel bij een aanrijding.

Hybride auto’s en SUV’s

De data laat dan weer een ander patroon zien voor hybride auto’s. Bij deze voertuigen ligt het aantal voetgangersslachtoffers per gereden kilometer hoger dan bij zowel elektrische als traditionele auto’s.

Volgens de onderzoeker heeft dat waarschijnlijk weinig te maken met de technologie zelf. Hybrides zijn in Groot-Brittannië vooral populair bij taxi- en Uber-chauffeurs, die gemiddeld drie tot vier keer zoveel kilometers maken als particuliere auto’s. Bovendien worden deze kilometers vrijwel altijd in drukke stadscentra afgelegd, waar veel voetgangers rondlopen. Gezien deze factoren is het logisch dat hybrides vaker bij aanrijdingen betrokken zijn, hoewel het letsel gemiddeld minder ernstig is dan bij traditionele auto’s.

Wat de data ook duidelijk laat zien, is dat ook SUV’s gevaarlijker zijn voor voetgangers. Dat komt door het hogere gewicht en vooral door de vorm van de voorkant: de hogere motorkap raakt voetgangers op een andere, gevaarlijkere plek dan de lagere neus van een gewone personenauto.

