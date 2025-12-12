Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Elektrische auto laden? In deze gemeente is dat het duurst (en hier het goedkoopst)

Mensen die hun elektrische auto willen laden aan een openbare laadpaal, doen er goed aan om eerst de prijzen te checken. De prijsverschillen tussen de palen lopen per gemeente zó hoog op, dat het maar liefst 100 euro kan schelen. Dat blijkt uit een analyse van Independer. Maar waar ben je nu het goedkoopst uit? En waar juist het duurst?

Independer bekeek de tarieven van ruim 53.000 laadpalen door heel Nederland en concludeerde dat de prijzen flink uiteen liggen als het gaat om het laden van je elektrische auto. Zo ben je in de provincie Limburg het goedkoopst uit met laden. Voor een volle batterij betaal je bij een paal in Beringe slechts 18 cent per kWh, terwijl je op een parkeerplaats in Duinrell 1,41 euro betaalt en dus het duurste uit bent. Dat betekent dat het verschil per laadsessie kan oplopen tot ruim 90 euro.

Oorzaak van grote prijsverschillen tussen laadpalen

Een laadbeurt van 75 kWh blijkt in Nederland gemiddeld 35,35 euro te kosten. Per provincie zijn er duidelijke verschillen te zien. Laden in Zeeland is het duurst, gevolgd door Friesland, Flevoland en Utrecht. In Limburg vind je gemiddeld de goedkoopste palen, een laadbeurt kost daar 10 euro minder dan het landelijk gemiddelde. Het prijsverschil blijkt te maken te hebben met de dichtheid van de laadpalen. In Amsterdam heb je bijvoorbeeld heel veel palen, waardoor de prijs daar lager ligt dan in een gemeente waar juist minder palen zijn. Daarnaast maken gemeenten ook afspraken over de plek en de tarieven van de palen, waardoor de verschillen groot zijn, zo legt energie-expert Joris Kerkhof van Independer uit.

Oost west, thuis best

En wat blijkt? Of je boven of onder de grond laadt maakt ook nog uit. Laadpalen in een ondergrondse parkeergarage kosten gemiddeld 17 procent meer dan een paal die langs de openbare weg staat. Een laadplek in een gewone parkeergarage is ook nog eens zo’n 8,5 procent duurder dan op straat.

Wil je zo goedkoop mogelijk uit zijn met laden, dan zit er volgens Kerkhof maar één ding op. „Het allergoedkoopste is nog steeds een laadpaal aan huis”, zo legt hij uit. „Zeker de combinatie van een elektrische auto en zonnepanelen is ideaal. Dan kun je op een zonnige dag vrijwel gratis de auto opladen, en dat is natuurlijk het allerbeste voor de portemonnee.”

Niet alleen in Nederland lopen de prijzen van laadpalen heel erg uiteen, in het buitenland is het helemaal schrikken.

