Verlichting elektrische fietsen brengt gevaarlijk risico met zich mee: ‘Er moet strengere regelgeving komen’

Fietsverlichting is niet alleen belangrijk voor je eigen veiligheid, maar ook voor die van een ander. Maar als je fietsverlichting niet voldoet aan de juiste eisen, kan het juist gevaar opleveren. En dat laatste ziet de ANWB en RAI Vereniging steeds vaker bij elektrische fietsen.

Als het aan de ANWB en RAI vereniging ligt, komt er zo snel mogelijk een modernisering van de regels voor fietsverlichting.

Verblindende LED-lampen elektrische fietsen

Nu de dagen weer korter worden, zitten veel mensen ’s ochtends én ’s avonds in het donker op de fiets. Goede fietsverlichting is dan onmisbaar, maar bij elektrische fietsen ontbreekt het hier vaak aan. Deze fietsen hebben vaak felle LED-lampen, waardoor tegenliggers worden verblind – met alle gevolgen van dien.

Uit een recent onderzoek van de ANWB onder 659 leden blijkt dat fietsers regelmatig worden verblind. „18 procent van de respondenten wordt als weggebruiker vaak of zeer vaak verblind door fietsverlichting van tegemoetkomende fietsers”, zo legt Jeanette van ’t Zelfde, belangenhartiger fiets bij ANWB, uit. „44 procent geeft aan dit soms te ervaren. Bij elkaar opgeteld wordt bijna twee derde van de weggebruikers soms tot heel vaak verblind.”

Volgens haar reageren mensen vaak verschillend op verblinding. „62 procent kijkt weg of ergens anders naartoe, 49 procent knijpt met de ogen om er minder last van te hebben. 11 procent moet vaak met de ogen knipperen, wat betekent dat ze minder goed op de weg kunnen letten. Dat geldt ook voor mensen die direct in de verblindende lichtbron kijken (5 procent) en al helemaal voor de mensen die de ogen dichtdoen (2 procent). In enkele gevallen heeft verblinding geleid tot een valpartij of ongeval (1 procent). Fietsers raakten bijvoorbeeld uit balans en vielen daardoor.”

Verschil met fietsverlichting vroeger

Dat verblinding op de fiets steeds vaker voorkomt, heeft te maken met de toename van elektrische fietsen en de bijbehorende verlichting. Waar je vroeger nog moest trappen om licht te krijgen, hebben veel fietsen tegenwoordig LED-verlichting. Een vorm van verlichting die bij de meeste mensen niet lekker binnenkomt. „Onze hersenen ervaren LED verlichting als een soort speldenprik. Hoe meer licht wij direct via onze ogen ontvangen, hoe irritanter ons brein lichtbronnen ervaart”, zo legt Wouter Duijndam, technisch fietsexpert van de ANWB, uit.

Daar komt nog eens bij dat elektrische fietsen vaak fellere lampen hebben dan gewone fietsen, iets wat te maken heeft met de hogere snelheid waarmee ze rijden. „Hoe hoger je snelheid, hoe belangrijker de kwaliteit van je lichtbundel wordt. Je rijdt harder en moet obstakels eerder zien om daar nog op te kunnen anticiperen. Daarbij kiezen fabrikanten vaak voor LED verlichting, omdat die duurzamer is en minder energie verbruikt. Doordat het energieverbruik zo laag is en de batterijtechnologie de afgelopen jaren is verbeterd, kunnen fabrikanten steeds sterkere lampen gebruiken”, aldus Duijndam.

Onbegrensde verlichting

Door de combinatie van LED verlichting en een accu als energiebron is de lichtsterkte van e-bikes technisch gezien bijna onbegrensd. Volgens de ANWB en RAI vereniging is het dan ook belangrijk dat er duidelijke eisen voor fietsverlichting komen. “In Duitsland is dat beter geregeld. De ANWB zou graag zien dat Nederland die aanpak overneemt”, aldus Duijndam.

Omdat het in Duitsland beter geregeld is, heeft de RAI Vereniging sinds 2012 het RAI Keurmerk Fietsverlichting (RKF) ingevoerd. Verlichting met dit keurmerk voldoet aan de veelgebruikte Duitse StVZO-eisen.

